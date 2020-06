Voor het eerst vrouwelijke predikant binnen Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

De 35-jarige Almatine Leene, docent aan de VIAA Hogeschool in Zwolle, wordt de eerste vrouwelijke predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Kerkgemeente De Open Poort in Hattem brengt volgens de NOS een beroep op haar uit, zoals het officieel heet.

De in Lelystad geboren theoloog woont nu nog in Zuid-Afrika, omdat ze bij de Nederduits Gereformeerde Kerk in Stellenbosch wel dominee mag zijn. "Ik ben ooit naar Zuid-Afrika gekomen, omdat ik bij mijn eigen kerkgenootschap niet aan de slag kon", vertelt ze aan de NOS.





Het aanstellen van vrouwelijke predikanten is al jaren onderwerp van discussie binnen de stromingen van het gereformeerd protestantisme. Het orthodoxe standpunt is dat alleen mannen mogen prediken. Bij sommige kerkgemeenschappen zijn al vrouwelijke dominees, maar Leene wordt de eerste binnen haar stroming.



Vrouw als predikant

Drie jaar geleden besloot de synode van de GKv dat ook vrouwen predikant mogen worden. Dat ze uiteindelijk als eerste vrouw is uitgekozen, vindt ze heel bijzonder. "Ik heb mezelf wel een paar keer geknepen of dit echt gebeurt. Dit is erkenning van mijn roeping. Want dat is hoe ik het ervaar: God heeft mij hiervoor geroepen."





Leene wordt samen met Jasper Bosman de nieuwe predikant bij de GKv-kerk in het Gelderse Hanzestadje. "Ze zijn volledig gelijkwaardig", zegt bestuurslid Martin Bus, die toevoegt dat het besluit mogelijk niet bij alle gemeenteleden goed valt. Dat bleek ook tijdens een tussentijdse vergadering, waarin kerkgangers vragen konden stellen.



Sommigen leden waren benieuwd hoe de voordracht rijmt met de Bijbel. "Dat hebben we op de vergadering uitgelegd. Daarna mochten gemeenteleden nog een week bezwaren indienen, maar die waren er niet", zegt voorzitter van de beroepingscommissie Kees Leppink.

Corona

Wanneer ze aan de slag kan als predikant in Nederland is nog onduidelijk. Vanwege de coronacrisis is er nog maar beperkt vliegverkeer mogelijk van Zuid-Afrika naar Europa. Leene hoopt dat komend najaar haalbaar is.