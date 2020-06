Sauna's weer open: "Hoe heter, hoe beter!"

De meeste sauna's gaan morgen weer open. De overheid staat een saunabezoek, met inachtneming van de anderhalve meter afstand, weer toe. De branche haalt opgelucht adem, want de sector is in de afgelopen drie en een halve maand flink wat omzet misgelopen. "Het was kantje boord", zegt Minoes van der Kolk, eigenaresse van Sauna Swoll in Zwolle.

De Zwolse sauna-eigenaresse haalt weer een beetje opgelucht adem, maar het was voor haar zenuwslopend. "Heel veel zorgen, alles was vreselijk onzeker, heel naar en zorgwekkend. We hebben hier 22 mensen aan het werk en die moet je toch ook aan het werk houden, terwijl rekeningen opstapelden en we nul euro binnenkregen."

Rendabel

Sauna Swoll is in totaal 2,5 hectare groot, de ruimte maakt de ontvangst en de spreiding van voldoende gasten mogelijk. "We hebben er een rekensom op losgelaten. De VNSB (de brancheorganisatie van de sauna- en wellnessbedrijven) stelt dat ongeveer één persoon per tien vierkante meter veilig is en dat betekent dat we hier maximaal zo'n 120 mensen tegelijk binnen kunnen hebben. Dat is voldoende om rendabel te kunnen draaien", zegt van der Kolk.

Wel wordt er gewerkt met tijdslots en is het noodzakelijk om te reserveren. Bezoekers mogen maximaal zes uur in het Zwolse saunacomplex verblijven. De eigenaresse merkt aan de reserveringen dat er nog wel wat schroom is bij mensen om de sauna weer te bezoeken.

Hoe heter, hoe beter!

"Het RIVM heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het coronavirus tussen de veertig en zestig graden enorm in kracht afneemt en boven de tachtig graden is het binnen een minuut dood", zegt Van der Kolk. "Binnen de saunabranche hanteren we inmiddels de kreet; 'hoe heter, hoe beter", aldus van der Kolk.

De bezoekers worden in de sauna met bordjes gewezen op looproutes en regels. Overal staat duidelijk aangegeven hoeveel mensen er tegelijk onder de douche, in het zwembad en de sauna kunnen. "Eigenlijk staat alles heel duidelijk aangegeven, daar waar het even te druk wordt zullen we de bezoekers op een rustige manier wijzen op de regels", zegt de Zwolse sauna eigenaresse.

Hoewel alle sauna's weer open kunnen zijn er ook kleine sauna's die worstelen met de ruimte. Niet ieder bedrijf heeft voldoende ruimte om de anderhalve meter afstand tussen bezoekers te garanderen. Ook zijn er een aantal grote saunacomplexen in de regio die later dit jaar weer opengaan.