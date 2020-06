Aantal ingeënte kinderen toegenomen, Staphorst blijft achter

Het aantal volledig ingeënte kinderen is voor het eerst in vijf jaar tijd licht toegenomen. Dat meldt het RIVM.

Het percentage 2-jarigen dat het volledige Rijksvaccinatieprogramma heeft doorgelopen is in een jaar tijd gestegen van 90,2 naar 90,8 procent. Staphorst, Zwolle, Kampen en Rijssen-Holten blijven achter op het landelijk gemiddelde. In Kampen is zelfs een lichte daling te zien van het aantal kinderen dat volledig is ingeënt. In 2019 was 90,7 procent van de 2-jarigen ingeënt, dit jaar is dat 89,8 procent.



Staphorst

Staphorst is de Overijsselse gemeente waar de inentingsgraad het laagst ligt. Hoewel er het afgelopen jaar een toename is van 0,7 procentpunt, ligt het aantal volledig ingeënte 2-jarigen met 79,8 procent nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde van 90,8 procent.



Het aantal 2-jarigen dat geen enkele vaccinatie heeft, is zelfs toegenomen van 17 procent in 2019 tot 18,2 procent in 2020.



Dekkingsgraad

De meeste Overijsselse gemeenten liggen boven het landelijk gemiddelde. Wanneer meer dan 95 procent van de kinderen wordt ingeënt, is de kans op besmettingen vrijwel nul, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.



In het Rijksvaccinatieplan worden kinderen ingeënt tegen twaalf besmettelijke ziektes. Ouders zijn niet verplicht hun kinderen te laten vaccineren. Het kabinet heeft zo'n plicht in bepaalde situaties wel overwogen, als de vaccinatiegraad verder zou zakken.



Het niet-inenten van kinderen heeft veelal te maken met de geloofsovertuiging. Orthodox-christelijke ouders weigeren de vaccinatie vanwege Bijbelse redenen. De laatste jaren was er ook een opkomst van ouders die hun kind vanwege vermeende gezondheidsrisico's niet wilden laten vaccineren. Volgens wetenschappers is daar echter geen sprake van.