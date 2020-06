Jeugd in Overijssel drinkt en rookt nog even stevig, dalende trend stagneert

De GGD’en hebben onderzoek gedaan onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4. Daaruit blijkt dat 15,8 procent van deze Nederlandse jongeren ooit een paar trekjes tot een hele sigaret of meer heeft gerookt.

In Twente is dat 19,3 procent. Opvallend is dat het Twentse getal hoger is dan in 2015, toen 18,6 procent van de Twentse scholieren wel eens gerookt had. Onder de Nederlandse jeugd rookt 2,4 procent dagelijks één of meerdere sigaretten, tegenover 3,7 procent in Twente.

IJsselland

In de regio IJsselland zijn de cijfers beter. Van de middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 heeft 14,7 procent ooit gerookt, terwijl 2,1 procent dagelijks rookt.

De onderzoekers noemen de regionale verschillen opvallend en zien bovendien een verschil tussen opleidingsniveaus. Zo heeft 24 procent van de scholieren op het vmbo ooit gerookt tegenover 12 procent op het vwo.

Alcohol

Ook de dalende trend van het alcoholgebruik onder jongeren is gestagneerd. In 2015 had 44 procent van de 12- tot en met 16-jarige scholieren ooit alcohol gedronken. In 2019 was dat 47 procent.

In onze provincie liggen die cijfers nog hoger. Van de scholieren in Twente had 55,6 procent wel eens alcohol gedronken en in IJsselland 51,9 procent.

Binge drinken

Wat de onderzoekers opvalt zijn de grote regionale verschillen als het gaat om binge drinken. Dat is het drinken van vijf of meer drankjes bij één gelegenheid. Van de Nederlandse jongeren had 18,5 procent dat gedaan in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek, tegenover 26,7 procent (Twente) en 18,9 procent (IJsselland) in onze provincie.

Een verklaring voor de gevonden regionale verschillen ligt volgens de GGD'en mogelijk in verschillen in omgevingsfactoren en achtergrondkenmerken van de jongeren.

GGD Twente positief

Hoewel dus meer Twentse jongeren zijn gaan roken en de alcoholconsumptie in deze leeftijdscategorie fors boven het landelijk gemiddelde ligt, is de GGD Twente tevreden over de ontwikkelingen op dit gebied. Adviseurs van de GGD denken dat campagnes hun vruchten afwerpen.

"Voor jongeren wordt de stap naar hun eerste sigaret steeds groter", zegt Lieset Jenneboer van GGD Twente. "Ze komen steeds minder in de verleiding om te beginnen met roken. Op veel schoolpleinen wordt al niet meer gerookt en vanaf 1 augustus zijn alle pleinen rookvrij."

Daling

Ook over de cijfers met betrekking tot alcoholgebruik onder Twentse jongeren is Jenneboer juist positief. In 2019 had landelijk gezien 47 procent van de 12- tot en met 16-jarige scholieren ooit alcohol gedronken, tegenover 56 procent van de jeugd in Twente. Dat is echter wel fors minder dan vier jaar geleden, toen 68 procent wel eens had gedronken.

"In 2014 is de leeftijdsgrens van het kopen van tabak en alcohol van 16 jaar verhoogd naar 18 jaar", wijst Jenneboer op een mogelijke oorzaak. "Waar jongeren in 2015 misschien nog dachten ‘als ik in 2014 al 16 was geweest, had ik al mogen drinken’, zijn de jongeren in 2019 mogelijk meer gewend aan de nieuwe leeftijdsgrens, waardoor deze misschien ook makkelijker wordt geaccepteerd."