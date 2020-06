Coronacrisis of niet, 'Hart voor Tanzania' blijft ziekenhuisspullen sturen naar Afrika

De ambassadrice van Tanzania in Nederland, mevrouw Irene Kasyanju, kwam vanmorgen in alle vroegte ook naar het inladen van de container bij het ziekenhuis in Almelo. Ook bij een vorig transport had ze haar bewondering en dank al uitgesproken voor het initiatief 'Hart voor Tanzania', dat niet alleen het ziekenhuis in Moshi helpt, maar ook andere ziekenhuizen in de regio.

In het najaar komt het kookboek 'De Twentse & Tanzaniaanse keuken' te koop waarin veel recepten staan van bekende topkoks uit de regio. De opbrengst van het boek komt ook ten goede aan de bouw van de hart-vaatkliniek bij het ziekenhuis in Moshi.

De initiatiefnemer, gepensioneerd cardioloog Salah Said, hoopt dat medio 2021 kan worden gestart met de bouw van de kliniek die wordt gebouwd aan het KCMC, het Kilimanjaro Christian Medical Centre. De symbolische eerste steen is in november vorig jaar gelegd, maar er is nog veel geld nodig om de miljoenen kostende kliniek te realiseren.