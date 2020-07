Rico Strieder tekent bij PEC Zwolle: "Het einde voelde niet goed"

Voor Rico Strieder kwam er al na twee maanden en zes wedstrijden een einde aan zijn periode bij PEC Zwolle. Vanwege het coronavirus kon de competitie niet worden uitgespeeld. Maar de Duitse middenvelder, die voor een half jaar werd gehuurd van FC Utrecht, maakt nu definitief de overstap naar PEC Zwolle en is daardoor langer te bewonderen in het blauw-wit. "Het einde voelde niet goed", merkte Strieder. "Ik ben blij dat ik nu twee seizoenen heb bijgetekend."

Dat vindt ook technisch manager Mike Willems van PEC Zwolle: "Rico heeft het afgelopen half jaar in de wedstrijden die hij speelde exact dát gebracht, wat wij van hem vroegen en op dat moment ook nodig hadden."

Balans

"De opdracht van de trainer was om de balans te houden tussen het defensieve en het offensieve, zorgen dat de organisatie beter staat in het veld", legt Strieder uit. "Ik denk dat het goed ging. Het kan altijd beter, maar we hebben nu een lange voorbereiding. Er is dus alle tijd om te oefenen, zodat het komend seizoen hopelijk nog een stuk beter gaat."





De 27-jarige Duitser vindt het dan ook fijn dat de trainingen vorige week weer zijn begonnen na de corona-onderbreking. "Aan de ene kant was dat ook mooi: je hebt een lange vakantie en je kon thuis met je familie en vriendin zijn. Maar je wacht toch op het moment dat de voorbereiding weer begint. Thuis alleen trainen, dat is niet wat een voetballer wil doen. Dus we zijn heel blij dat we nu weer echt beginnen."

Versoepeling

Door de versoepeling van de coronamaatregelen hoeven de spelers sinds gisteren ook geen anderhalve meter afstand meer te houden tijdens de training. "We doen nu niet meer alleen pass-, trap- en afwerkvormen", verzucht Strieder. "Het lijkt weer echt op een voetbaltraining. We zijn blij dat we dat nu weer mogen doen."