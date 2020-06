Omwonenden kanaal Almelo-De Haandrik willen nog niet te vroeg juichen: "Moet nog besproken worden"

"Het is wat prematuur, want het moet morgen nog wel allemaal besproken worden", reageert Jan de Haan, voorzitter van stichting Kant nog Wal, op het bericht dat er zeer waarschijnlijk een ruimere schaderegeling komt voor gedupeerde omwonenden van kanaal Almelo-De Haandrik.

De schaderegeling voor gedupeerde bewoners van woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik wordt als het aan een meerderheid in Provinciale Staten ligt fors uitgebreid. Bewoners van woningen waarvan ‘niet onomstotelijk’ vaststaat dat schade is veroorzaakt door de werkzaamheden aan het ‘probleemkanaal’, krijgen een vergoeding tot maximaal 200.000 euro.

De zes coalitiepartijen, onder leiding van het CDA, dienden vanochtend een motie in met het uitgebreide schadevoorstel. Dat voorstel heeft dus al een meerderheid als morgen de Provinciale Staten definitief beslissen over het complete compensatiepakket voor de circa 350 getroffen gezinnen langs het kanaal Almelo-De Haandrik.

Nieuw voorstel

In het voorstel dat Gedeputeerde Staten eerder presenteerde, zouden alleen huishoudens gecompenseerd worden waarvan onomstotelijk vaststaat dat de schade aan hun woningen veroorzaakt is door de werkzaamheden aan het kanaal.



"Daar waren wij niet tevreden mee", zegt De Haan, die vorige week het woord nam in Provinciale Staten als inspreker. "Er dreigden te veel mensen buiten de boot te vallen."

Juichen durft hij nog niet. "Het is fijn en ik wil best een keer 'hoera' roepen, maar dan wel als het allemaal definitief is. Ik krijg inmiddels al appjes van mensen die heel enthousiast reageren. Maar ze moeten nog wel even afwachten wat er werkelijk gaat gebeuren. En dat weten we pas na morgen."