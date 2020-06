Raad van State behandelt spoedzaak over omstreden woningbouwplan klooster Sibculo

Kaalslag in kloostertuin Sibculo (Foto: Gina van Elburg)

Een flink aantal omwonenden heeft de Raad van State gevraagd om een bouwplan voor veertien woningen in Sibculo te blokkeren. Volgens de omwonenden moet er niets gebeuren tot er over ongeveer een half jaar een eindoordeel van de Raad is over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor dit project met de naam Kloosterwonen.

Het gaat de omwonenden om bebouwing op een deel van het kloosterterrein. Met een vergunning van de provincie zijn er al veel bomen gekapt. Tot woede van de omwonenden, die een mooi gebied aan de rand van het dorp verloren zagen gaan. Zij hebben verder grote twijfels over de behoefte aan de woningen, want er zou nu al een aantal woningen leeg staan in Sibculo.

Woningbehoefte

Die twijfels zijn er ook bij de Raad van State, bleek vandaag. “Uit cijfers van de gemeente Hardenberg blijkt dat er maar een woningbehoefte van vijf tot tien woningen in Sibculo is”, constateerde de raadsvoorzitter. Met het omstreden bouwplan zou er dus meer gebouwd worden dan waar behoefte aan is. Bovendien staat ook nog elders in het dorp, aan de Gemeenteweg, een bouwplan op stapel.

Een woordvoerder van de gemeente ontkende dat er gebouwd gaat worden voor leegstand. Uit nieuwe cijfers zou blijken dat de behoefte aan woningen in Sibculo inmiddels is gegroeid. Die nieuwe cijfers kon hij overigens niet tonen.

Bijna alle huizen al verkocht

Een feit is wel dat bijna alle kloosterwoningen in principe al zijn verkocht. Dat was ook een harde voorwaarde van de gemeente om mee te werken aan dit project. Een andere eis was dat uit de opbrengst van het project minstens 114.000 euro wordt besteed aan onderhoud van het kloosterterrein.

“We hopen in het najaar met de bouw te kunnen beginnen”, zegt woordvoerder Jeroen Ligtenberg van ontwikkelaar Buytenhof. Als de Raad weigert om het plan en de vergunningen te schorsen, blijft het een risico om te beginnen met de bouw voordat de Raad een eindoordeel heeft gegeven. “Dat wordt voor ons een belangenafweging”, zegt Ligtenberg. De uitspraak over een eventuele tijdelijke blokkade van de bouw volgt over twee weken.