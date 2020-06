Levensverhaal Normaal-bassist Willem gebundeld: 'Ik blief altied Normaal'

Willem Terhorst is razend populair onder de anhangers, zoals de Normaalfans zichzelf noemen. Al was het alleen al vanwege zijn verschijning. De boomlange onverstoorbare rots in de branding blijft onder alle omstandigheden zichzelf. Wars van sterallures. En nog een opvallend detail: terwijl Normaal altijd zo prat gaat op z'n agrarische afkomst, is Willem feitelijk het enige bandlid van boerenafkomst.

Achterhoek-liefhebber

Robin Steentjes uit Enter heeft iets met de Achterhoek. Zoveel is wel duidelijk. Eerder al schreef hij een boek over The Wild East, een roadtrip door dit deel van Gelderland. Het was bij die gelegenheid dat hij Willem tegen het lijf liep.

Groot Normaalfan

"Als je een boek schrijft over de Achterhoek is het onmogelijk om aan Normaal voorbij te gaan", zegt Steentjes. "Maar dat vond ik niet erg: ik ben namelijk groot fan van de band. Het boek had ik in eigen beheer uitgegeven. En dus moest ik ook zelf de promotie verzorgen. Ik had bedacht om ieder honderdste exemplaar te overhandigen aan een bekende Achterhoeker."

Zo kwam het dat hij het zeshonderdste exemplaar aan Willem overhandigde. Waarop Steentjes de boomlange bassist toevertrouwde ook wel een boek over hem te willen schrijven. Van het een kwam vervolgens het ander. "Zodoende ben ik een aantal keren bij Willem thuis op de koffie geweest om het met hem te hebben over zijn jaren bij Normaal."



De iconische foto van Normaal die model stond voor het bronzen standbeeld dat in Hummelo staat (Foto: Hugo Jaartsveld (archief Anhangerschap Normaal))

Broodnuchter

Willem dacht aanvankelijk dat daar niet zoveel over te vertellen viel. "Het was optreden, de bus in en weer naar huis. En dat jaar in en jaar uit", zo zegt hij daar zelf broodnuchter over.

Maar achteraf bleek er toch meer dan voldoende stof om over te schrijven. Zoals het beruchte optreden tijdens Hemelvaart 1975, waar Normaal het publiek van het openluchtfestival in Lochem opschrikt met teksten in het dialect. En daarmee ook de nederpop op z'n grondvesten deed schudden. Want zoiets was nog nooit eerder vertoond.

Siddering door het publiek

Willem zat in het publiek en keek vol bewondering naar Ben Jolink en zijn mannen, een zooitje ongeregeld dat zich in veel te grote kostuums had gehesen. Volgens de overlevering ging er een siddering door het publiek toen Jolink de eerste paar regels in plat-Achterhoeks het openluchttheater in slingerde. En Willem weet nog dat hij onder de indruk was: "Ik dacht: dat is echt een bandjen veur mien!"

Een echte boer

Terhorst speelde op dat moment al in een aantal bandjes en had zodoende een reputatie in het regionale muzikantenwereldje. Toen Normaal afscheid nam van de oorspronkelijke bassist werd dan ook meteen Terhorst benaderd. Het is typerend voor zijn bescheidenheid dat hij meent dat Normaal uitsluitend bij hem terecht was uitgekomen omdat ze 'een echte boer' zochten...





Willem is eigenlijk het enige Normaal-bandlid met een boeren afkomst (Foto: Hugo Jaartsveld (archief Anhangerschap Normaal))

Meeste vlieguren

Waar hij te allen tijde bescheiden blijft over zijn rol binnen Normaal, is er één ding waar hij wel trots op is. Hij is namelijk het Normaal-lid dat de meeste 'vlieguren' heeft gemaakt. In al die jaren heeft hij namelijk maar één of twee optredens moeten missen, terwijl Jolink onder meer door motor- en auto-ongelukken heel wat meer optredens verstek heeft moeten laten gaan.

Na veertig jaar höken hield Normaal het vijf jaar geleden voor gezien. De band treedt echter intussen weer incidenteel op. En dan is Willem uiteraard van de partij. Net zoals hij tot op de dag van vandaag nog altijd regelmatig op pad gaat met zijn andere band Old Ni-js.

Populair

Robin Steentjes heeft de teksten intussen naar de drukker gestuurd en verwacht een dezer dagen het resultaat thuis te krijgen. De verkoop overtreft op voorhand zijn stoutste verwachtingen. "Ik twijfelde vooraf hoeveel ik er moest laten drukken: 1.000 of 1.250 exemplaren. Wist niet goed wat ik van de voorverkoop kon verwachten. Ik schatte op honderd tot tweehonderd stuks. Maar het zijn er nu zelfs al 630. Het is typerend voor de populariteit van Willem."

Voor meer informatie over het boek: thewildeast.nl