Is het energieplan van Deventer te ambitieus?

De gemeente Deventer wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Dat is veel ambitieuzer dan het landelijke streven, dat de transitie in 2050 rond wil hebben. Het voornemen is om vanavond een besluit over het Energieplan te nemen.

De opgave om aan dat doel te voldoen is voor de gemeente Deventer 3.642 Terrajoule aan schone energie op te wekken in 2030. Hoe dat gerealiseerd gaat worden staat nog niet vast, maar het komt erop neer dat bij uitsluitend gebruik van windmolens er 135 molens van 120 meter hoogte geplaatst moeten worden in de gemeente Deventer. Met alleen zon-energie is er ongeveer 1000 hectare aan zonneparken nodig.

Het voorstel van het college is een mix van windmolens en zonneparken. In het huidige voorstel wordt uitgegaan van drie extra windmolens en 900 ha aan zonneparken. Een klein deel van de zonnepanelen komen dan in stedelijk te staan, zoals op daken. De overige 800 ha (1600 voetbalvelden) moeten in het buitengebied komen te staan.

Ambitieus

Bart Kolkman, woonachtig in Schalkhaar, vindt dat de plannen van de gemeente te ambitieus zijn. "Ik heb het nagekeken en uitgerekend, en het komt erop neer dat er voor elke vierkante meter gebouw dat er in Deventer staat, anderhalve vierkante meter zonnepark moet komen. Dat is absurd veel", zegt Kolkman.

Kolkman vindt dat dit teveel ten koste gaat van het mooie landschap en de leefbaarheid op het platteland. Maar hij ziet ook wel in dat er iets aan energietransitie moet gebeuren. "In studies en van wetenschappers van het VN klimaatpanel blijkt dat kernenergie ook een goed alternatief is. Dus laten we niet alleen kijken naar wind-en zon-energie", zegt Kolkman.

Doel blijft overeind

Ook in de Deventer politiek loopt men nog niet allemaal even warm voor het energieplan: "Met het plan voor drie nieuwe windmolens langs de A1 loopt wethouder Verhaar veel te ver voor de troepen uit, zegt VVD-gemeenteraadslid Harm Korendijk: "Er hangt nog voldoende laaghangend fruit."

Verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) zegt in een schriftelijke reactie aan de raad dat het plan niet in beton is gegoten. Maar de doelstelling van energieneutraal in 2030 blijft wel overeind. "Het is tijd om met elkaar te besluiten dat we verder gaan en actief uitvoering gaan geven aan de energietranssitie. Belsuitvorming over het Energieplan, in welke vorm dan ook, acht ik zeer wenselijk", aldus Verhaar.