Emotionele raadsvergadering over beschuldigde wethouder Staphorst: "Dit was onmenselijk"

Uit het veelbesproken integriteitsonderzoek naar wethouder Mulder bleek dat vriendjespolitiek en misbruik van regelingen niet te bewijzen zijn. Het rapport lag er al, maar is vorige week op aandringen van de gemeenteraad gepubliceerd.

"Het heeft ons als SGP erg pijn gedaan dat we te onrechte en totaal onverwachts in diskrediet zijn gebracht. Het doet ons goed dat het onderzoek aantoont dat de aantijgingen niet bewezen zijn", zegt fractievoorzitter Erik Hattem. "Het handelen van bestuurders (Mulder en oud-burgemeester Theo Segers, red.) werd ten onrechte in diskrediet gebracht en hun imago beschadigd."

'Het voelde als karaktermoord'

Wethouder Mulder gaf emotioneel een reactie: "Het is een trieste zaak dat het zover gekomen is. Dit raakt mij als wethouder en als mens. De conclusies van het rapport zijn helder. Ik heb zeven hele zware maanden erop zitten. Het voelde alsof ik op het marktplein gezet werd: publiekelijk besmeurd worden. Dertig jaar heb ik gewerkt, maar nog nooit zo'n persoonlijke aanval. Eind vorig jaar was ik ontzettend kwaad, ik was er volop van overtuigd eerlijk te hebben gehandeld. Het voelde als karaktermoord."

Wethouder Mulder over de situatie:

"Het was een eenzame strijd en een leerzame strijd. Eigenlijk is het onmenselijk om dit te beleven, ook voor mijn gezin. Op cruciale momenten waren er mensen met inlevingsvermogen, dat doet heel goed. Toch moet er nog het een en ander verwerkt worden. Na vanavond zetten we een streep achter deze periode en maak ik schoon schip."

In gesprek

Fractievoorzitter Hattem wil graag dat de burgemeester in gesprek gaat met oud-wethouder Krale. "Het lijkt ons goed om het dossier af te sluiten middels een gesprek om de bevindingen van het rapport te bespreken." Ook fractievoorzitter Jan Carlo Bos van de ChristenUnie wil dat dit gesprek plaatsvindt, burgemeester Gerrit Jan Kok geeft aan open te staan voor dit gesprek.

Burgemeester Gerrit Jan Kok: "Ik ga in gesprek met oud-wethouder Krale. Ik vind dat zelf ook nodig, ook hij heeft ergens hier een plek. Het is gelopen zoals het gelopen is, ik heb daar als burgemeester geen oordeel over. We kijken terug op een periode die afgesloten moet worden, alles is gezegd nu."

Burgemeester Kok reageert:

'Mulder zocht grenzen op'

CDA-fractievoorzitter Jacob Spiker sluit zich niet aan bij Hattem. "In het rapport staat ook dat wethouder Mulder grenzen heeft opgezocht. Hij wil graag maatwerk leveren, staat voor iedereen klaar, maar dat moet zorgvuldiger. Zo heb ik een inwoner gesproken waar Mulder op bezoek is geweest die een gemeentelijk probleem had, terwijl Mulder op dat gebied niet portefeuillehouder was. Mulder schetste oplossingen voor deze inwoner, terwijl er al vanuit de gemeente al een oplossing lag. Dat lijkt mij niet de bedoeling."

"De uitspraken jegens Mulder heeft Krale op persoonlijke titel gedaan. Ik zie dan ook geen redenen om mijn excuses aan te bieden nu blijkt dat vriendjespolitiek en misbruik van regelingen niet te bewijzen zijn. Wel verdedigen wij het rapport als CDA-fractie."

Onderlinge afspraken

Fractievoorzitter Liesbert Lubberdink van de PvdA: "Het is kwalijk dat de coalitie onderling afspraken maakt en dat het corrigerend vermogen van de raad niet sterk genoeg is. Die conclusie verbaast mij niet. Hoe kunnen wij ons werk goed doen als er van te voren restricties van de coalitie op liggen. Ik snap dat de CDA de stekker uit de samenwerking met SGP en CU trok en dat zij wilden dat de coalitie opnieuw gevormd werd."

"We moeten ons echt achter de oren krabben. In Staphorst doen we niet aan vriendjespolitiek, ondanks dat we elkaar allemaal kennen."