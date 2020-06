'Europa' betaalde 180 miljoen voor snelweg langs Vredestein-vestiging in Hongarije

Het Europese 'Cohesiefonds' heeft de afgelopen jaren 180 miljoen euro overgemaakt aan Hongarije voor infrastructuur, waaronder de autosnelweg M3. Met die autosnelweg is volgens Derk Jan Eppink, lid van het Europees Parlement, het 'bedje gespreid' voor de vestiging van Apollo Vredestein in Hongarije. De fabriek waar het werk uit Enschede naartoe verhuist.

Eppink kreeg dat antwoord op vragen van hem over subsidie voor de M3. Deze weg loopt langs Gyöngyöshalász, het Hongaarse plaatsje waar de Vredestein-fabriek staat waar het werk uit Enschede naartoe verhuist. Een deel van de subsidie is volgens hem ook gebruikt voor kleinere regionale infrastructuur en de bouw van bedrijventerreinen.

Volgens Eppink is de subsidie een "funeste methode waarbij EU-subsidies worden gebruikt om bedrijven weg te lokken". De M3 is volgens hem een lokker voor bedrijven zoals Apollo Vredestein: "Het bedrijf krijgt de subsidie niet direct, maar het bedje wordt gespreid met infrastructuur".



Massa-ontslag

De Apollo Vredestein vestiging in Hongarije is met 100 miljoen euro staatssteun gebouwd en in 2017 in gebruik genomen. Door de afnemende markt voor autobanden dreigt er nu een massa-ontslag van 686 man voor de Enschedese vestiging, waar de 'arbeid' volgens de Apollo Vredestein top 'te duur' is om nog concurrerend te zijn.

De ondernemingsraad van Apollo Vredestein is gevraagd om voor 7 juli een advies te geven over de reorganisatie. Dat zal ongetwijfeld een negatief advies zijn. Overigens gaat de ondernemingsraad van Vredestein deze week nog in gesprek met de ondernemingsraad van Tata Steel in IJmuiden, die ook zucht onder een Indiase eigenaar.