Woede over nieuw bestemmingsplan loswal Giethoorn; buurtbewoners naar Raad van State

In 2018 was er nog een demonstratie bij de loswal in Giethoorn (Foto: Archief RTV Oost)

De Raad van State staat nu voor de vraag of het nieuwe bestemmingsplan voor de loswal moet worden geschorst. Ondernemers uit Giethoorn hebben de Raad al gevraagd om de eis van de omwonenden af te wijzen.

De loswal is juist in deze tijd van groot belang voor de ondernemers in Giethoorn, omdat ze daar hun goederen moeten overladen op pontons die varen naar plaatsen die niet met de auto bereikbaar zijn. Het gaat onder meer om campings die bevoorraad moeten worden.

Nieuw bestemmingsplan

Maar de belangen van de omwonenden zijn ook groot. De Raad van State oordeelde al eerder dat er beperkingen moesten komen voor het verladen op de loswal vanwege de overlast. Ook moest er worden gekeken naar alternatieve locaties voor de loswal. De gemeente Steenwijkerland heeft nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin de activiteiten beter zouden zijn geregeld.



Dat is volgens de omwonenden faliekant mislukt. De gemeente maakt in dit plan een onderscheid tussen mechanisch en niet-mechanisch laden en lossen van de pontons. Voor het mechanisch verladen, waarbij bijvoorbeeld kranen of trekkers nodig zijn om caravans en chalets op de pontons te plaatsen, zijn regels opgenomen in het plan. Het niet-mechanisch verladen, is niet gebonden aan regels.



Overlast

"Dit is een grote verdwijntruc", zegt de advocaat van de omwonenden. Juist het niet-mechanische verladen zorgt volgens hem voor de meeste overlast en het is de laatste jaren veel intensiever geworden. Dat moet door de Raad van State nu verboden worden. Het gaat onder meer om shovels die zelf de pontons op kunnen rijden en veel spullen die handmatig worden verladen.

De gemeente stelt dat dit handmatige verladen altijd al mocht en dat daar geen regels voor gelden. De overlast daarbij komt feitelijk alleen van het verkeer van en naar de loswal. Uit onderzoek is volgens de gemeente gebleken dat die overlast gering is.

Handhaving natuurregels

Maar de omwonenden zeggen dat dit onderzoek niet deugt en onvolledig is. Daarnaast is door de gemeente niet beoordeeld dat de loswal direct naast Natura 2000-gebied De Wieden ligt. Dat betekent dat een natuurvergunning vereist is. "Ik heb bij de provincie al gevraagd om handhaving", meldde de advocaat van de omwonenden. De Raad van State doet binnen twee weken uitspraak.