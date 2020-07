Nieuwe donorwet is ingegaan: "Nee is ook een antwoord"

Bij ziekenhuizen is er uitgekeken naar de invoering van de nieuwe donorwet. Bij het MST bijvoorbeeld werken drie donatiecoördinatoren die artsen begeleiden bij gesprekken met nabestaanden. Die gesprekken zijn vaak erg emotioneel en lastig, de nieuwe donorwet moet dat makkelijker maken, aldus donatiecoördinator Krista Japsers. "De patiënt is overleden of gaat overlijden. Dat is best wel een verdrietig moment met een hele moeilijke vraag die je gaat stellen. Door de nieuwe wet hopen wij dat die gesprekken iets makkelijker gaan worden."

Donatiecoördinatoren MST (Foto: MST)

Testament

Volgens Jaspers is 'nee' bij de registratie ook een antwoord. Dat is nog altijd beter dan niets invullen. "Als je niets invult, dan sta je geregistreerd als 'geen bezwaar'. Dit register moet je zien als je testament, als de familie het er dan niet mee eens is moeten ze zich echt inspannen om die keuze ongedaan te maken."

Oproep van een nierpatiënte

De Zwolse nierpatiënte Marie-Ceciel riep begin dit jaar iedereen op om het met elkaar over orgaandonatie te hebben en de keuze vast te leggen in het Donorregister. Ze deed haar oproep zes maanden voordat de nieuwe donorwet zou ingaan. Marie-Ceciel wacht nog steeds op een nieuwe nier.

Bekend is dat bijna 500.000 inwoners van Overijssel van 18 jaar en ouder het Donorregister hebben ingevuld. Iets meer dan de helft (53 procent) geeft toestemming voor orgaandonatie. Bijna 30 procent wil niet dat er na zijn of haar overlijden organen of weefsels worden gebruikt voor transplantatie. De rest laat de beslissing over aan iemand anders.

De nieuwe donorwet is vandaag ingegaan. Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. Iedereen kan in het nieuwe Donorregister invullen of er na het overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt gegeven mogen worden. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid of bloedvaten. Een van de uitgangspunten van de nieuwe wet is dat nabestaanden op de hoogte zijn van de keuze van degene die is overleden. Dat voorkomt lastige gesprekken vlak nadat iemand is overleden. Iedereen die zijn of haar voorkeur nog niet in het donorregister heeft vastgelegd, ontvangt een brief van de overheid met daarin de vraag een keuze in te vullen, 'ja' of 'nee'. Bij geen gehoor komt er achter je naam 'geen bezwaar' te staan, wat betekent dat je organen na overlijden naar een patiënt op de wachtlijst kunnen.

Marie-Ceciel hoopt dat iedereen zo snel mogelijk zijn of haar keuze laat vastleggen in het Donorregister en dat die keuze kort wordt besproken in huiselijke kring. "Bespreek het met elkaar als er nog niets aan de hand is, dan is het ook niet zo'n beladen onderwerp. Het is voor een naaste heel erg naar als je op het moment van overlijden een beslissing moet nemen, terwijl je niet weet wat de wens van de overledene was."