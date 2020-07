MBS weer op stoom: "We hebben het echt gemist"

Normaalgesproken reed de MBS rond deze tijd al volop, maar door de coronacrisis was het allemaal niet meer mogelijk. Eigenlijk was rijden met reizigers vanaf 1 juni al mogelijk, maar om alle veiligheidsmaatregelen goed voor elkaar te krijgen, werd besloten een maand extra uit te trekken om alles in orde te maken.

Zo zag de herstart bij de MBS er vandaag uit.

'Mensen blij maken'

"Deze herstart kunnen we heel goed gebruiken", vervolgt Kollen. "We zijn een museum, een stichting. We zijn voor het grootste deel afhankelijk van onze bezoekers door inkomsten uit de kaartverkoop. Voor ons werd het, hoe langer de stilte duurde, natuurlijk ook steeds moeilijker."

Ook voor de vele vrijwilligers, waar het museum bijna volledig op draait, is de herstart prettig. "Eindelijk kunnen we weer doen wat we leuk vinden: mensen blij maken", zegt Kees Hof. "Ik heb het erg gemist. Natuurlijk had ik op wat betere weersomstandigheden gehoopt, maar het feit dat we weer rijden maakt mij gelukkig."

Bezoekers

Ook de bezoekers die vanochtend in de stromende regen naar Haaksbergen zijn gekomen genieten zichtbaar. "Dit is prachtig", zegt een vakantieganger die op bezoek is in Twente. "Gelukkig zitten we binnen droog. Dit is wat dat betreft een uitstekend uitje met dit weer."

Een jongetje van een jaar of zes huppelt over het perron. "Kijk! Wat een gave trein." Regen of niet, het maakt hem niet minder enthousiast.

Maatregelen

Zoals in alle sectoren heeft ook de MBS de nodige maatregelen genomen. Kollen legt uit: "Bezoekers moeten online hun kaartje reserveren en krijgen dan een eigen plek toegewezen in de trein. Zo kunnen huishoudens toch samenzitten. Mondkapjes zijn niet verplicht, want wij vallen niet onder het openbaar vervoer."

"We hebben ook al een proefrit gemaakt met wat vrijwilligers om alles te testen. Daar kwamen nog wat verbeterpuntjes uit, die we nu ook verwerkt hebben. We zijn er helemaal klaar voor."