Jonge 'vriend-in-nood-fraudeurs' uit Borne en Hengelo aangehouden

De nieuwste vorm van fraude gaat via WhatsApp. Oplichters doen zich voor als bekende van het slachtoffer en vragen om geld over te maken. Een 18-jarige man uit Borne en een 19-jarige man uit Hengelo vielen deze week door de mand.

De zaak kwam aan het rollen toen bij de politie dertien aangiftes van zogeheten 'vriend-in-noodfraude' binnenkwamen. Gisteren werd daarop de man uit Borne aangehouden en vandaag de Hengeloër.

Bij deze vorm van fraude doet een dader zich voor als bekende van het slachtoffer, in de meeste gevallen een zoon of dochter. Via een WhatsApp-bericht geeft 'de bekende' aan een nieuw telefoonnummer te hebben en snel geld nodig te hebben. De dader vraagt het geld over te maken op een bankrekening.

Geldezel

Het slachtoffer denkt dat het de rekening van de bekende is. Het rekeningnummer is in werkelijkheid van een zogeheten geldezel, iemand die zijn of haar rekening laat gebruiken door criminelen. De aangehouden mannen worden er van verdacht dat zij de bankpassen regelden waarop het geld gestort werd. Je rekening laten gebruiken voor fraude, of het geld opnemen van zo’n ter beschikking gestelde rekening is strafbaar.

De politie is in dit onderzoek al verschillende geldezels op het spoor en de afgelopen weken zijn dan ook meerdere personen als verdachte gehoord. Het onderzoek naar de oplichting gaat verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.