Mats Wieffer na tien jaar van FC Twente naar Excelsior: "Mooie tijd geweest"

Wieffer speelde sinds de D-jeugd voor Twente en neemt na tien jaar afscheid. De middenvelder uit Borne maakte in oktober 2018 zijn debuut in het eerste van de Enschedeërs in de KNVB Beker tegen Noordwijk. In maart vorig jaar volgde ook het debuut in de Keuken Kampioen Divisie tegen TOP Oss. Bij die paar minuten als invaller bleef het echter. "Het is een mooie tijd geweest, maar ik ben nu toe aan een nieuwe uitdaging en heb veel zin om bij Excelsior te beginnen."

Goed gevoel

"Ik heb met een aantal clubs gesproken en de mogelijkheden die ik had tegen elkaar afgewogen. Ik wil echter spelen en die kans is bij Excelsior groter. Bovendien had de club een goed beeld van mij en lieten ze weten mij echt graag te willen hebben. Dat alles bij elkaar gaf mij een goed gevoel om te kiezen voor Excelsior Rotterdam", zegt Wieffer op de site van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.