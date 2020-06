CSI Twente komend jaar al vroeg in juni, organisatie bezig met erfgoedlijst topsportevenementen

Zonder corona was CSI Twente morgen van start gegaan, maar in plaats van drukte in Geesteren, is de organisatie nu druk bezig met de editie van volgend jaar, nummer 46.

Directeur Rob Maathuis maakt vandaag bekend dat het paardensportevenement in 2012 al op 9 juni begint. "Vroeg, maar dat heeft te maken met de opbouw richting Olympische Spelen. Paarden moeten negen dagen voor vertrek in quarantaine en vliegen op 16 juli naar Japan. Twee weken na ons is het CHIO Rotterdam, een week erna het CHIO Aken en in het laatste weekend voor de quarantaine de Global Champions Tour in Valkenswaard", zegt hij.

Programma hetzelfde

Het programma is nagenoeg hetzelfde als dat het dit jaar zou zijn: "We hosten dan met een jaar vertraging onder meer de eerste editie voor de halve finale van de Longines EEF Jumping Nations Cup Series, waaraan we ons de komende vijf jaren verbonden hebben."

Erfgoedlijst topsportevenementen

Daarnaast is de organisatie ook nog bezig met andere zaken. Samen met de andere vier topsportevenementen in Twente vormt CSI Twente de Stichting International Topsport Events Twente. De andere vier zijn de Enschede Marathon, FBK Games, Military Boekelo en Triathlon Holten.

"Deze week praten we tevens met de Nederlandse Sportraad om te komen tot een nationale erfgoedlijst voor Nederlandse topsportevenementen. Het gaat om de verankering van jaarlijks terugkerende topsportevenementen in het Nederlandse topsportbeleid, dat nu nog veelal ad hoc wordt ingevuld rond eenmalige evenementen zoals EK’s, WK’s of OKT’s. De klassieke evenementen behoren tot het DNA van de Nederlandse topsportcultuur en bieden topsporters en talenten structureel een uniek podium in eigen land.”