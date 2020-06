Enschede tilt omstreden besluit over windturbines en zonneparken over de zomer heen

De omstreden plannen voor zes windturbines en tientallen hectares aan zonnevelden in Enschede worden uitgesteld. Vanavond zou de gemeenteraad een definitief besluit vellen over de zogenoemde energievisie, maar de partijen willen meer tijd. Ze hekelen veelal de gebrekkige informatiestroom vanuit de verantwoordelijk wethouder.

Het was een verhit debat vanavond in de Enschedese gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Niels van den Berg kreeg van het CDA een motie van afkeuring aan zijn broek. Al trok Mart van Lagen (CDA) de motie later weer in, na discussie met andere partijen.

'Schandalig dit'

Informatie en rapporten over de energieplannen zijn niet of veel te laat geleverd aan de raadsleden, zo luidde de kritiek vanuit een flink aantal partijen. "Ik vind het schandalig wat ik vanavond meemaak. Ik ben er echt boos over", zei Annelies Futselaar (SP). "We laten ons hier als mariotten heen en weer slepen door het college. Wij moeten geïnformeerd worden over de manier waarop het hoort."

Andere partijen waren milder, maar vonden wel dat de informatievoorziening beter kon. "Het wordt wel moeilijk om zo ons werk te doen", zei raadslid Yara Hummels (PvdA). Barry Overink van Burgerbelangen, de grootste partij in de Enschedese raad: "Er zijn mails verzonden, maar daar zijn geen antwoorden op gekomen. Ik wil van het college horen waarom precies niet."

De energieplannen van Enschede in een notendop: - Drie windturbines van 190 tot 230 meter hoog: één langs de Windmolenweg in Twekkelo en twee langs de N18 - Drie windturbines van zo'n 150 meter hoog in het Havengebied - 27 hectare aan zonnepanelen op daken en parkeerterreinen in de bebouwde kom - 10 hectare aan zonnepanelen op de Technology Base en langs wegen - 20 hectare aan zonnepanelen op water - 80 hectare aan zonnepanelen op landbouwgrond

'Til het over de zomer'

Mart van Lagen (CDA) sprak van 'plannen die de hele stad en het buitengebied gaan raken'. Hij pleitte ervoor om het omstreden dossier over het zomerreces heen te tillen. "Wees nou wijs en neem de tijd voor dit besluit. Zorg ervoor dat het college ordentelijk alles naar de raad kan sturen, dan kan de raad zo meteen rustig alle tijd nemen en alles behandelen."

Wethouder Niels van den Berg bood zijn excuses aan en beloofde om alsnog een van de rapporten te sturen. "Ik hou niets achter, dat is niet mijn stijl. Ik heb niks te verbergen. Het rapport is pas gisteren binnengekomen en we hebben dat vanmiddag besproken in het college. Het had rond het middaguur naar u toegekund, maar dan had ik het verwijt gehad dat er weer een stuk te laat is", zei hij.

Burgemeester: ingewikkeld dossier

Ook burgemeester Onno van Veldhuizen sprak de raad toe in het verhitte debat. "Mij spijt de gang van zaken. Iedereen heeft het knallend druk. Het is een ingewikkeld dossier, met een lastig juridisch verhaal. Dat trek ik mezelf ook aan."

Uiterlijk 1 oktober

Na de zomer wordt er verder gesproken over de duurzaamheidsplannen. De bedoeling dat uiterlijk op 1 oktober een definitief besluit wordt genomen.