Sportschool in Almelo om middernacht open: "Het was fantastisch"

"We hebben een uur lang gesport en daarna was er hard applaus", zegt De Visscher die blij is dat de deuren van haar sportschool weer open mogen. "Het is ontzettend belangrijk. We hebben trouwe leden, maar nieuwe leden inschrijven is moeilijk."

Ruimte genoeg

Het pand van de sportschool was er vannacht helemaal klaar voor om weer open te gaan. "We hebben een groot pand met verrijdbare wanden. Die hebben we aan de kant geschoven dus er is ruimte genoeg. Daarnaast hebben we vlakken op de grond aangebracht van drie bij drie meter."

Ruimte genoeg voor mensen om zich in te kunnen bewegen. Toch gaat dat niet altijd goed merkte De Visscher de afgelopen weken al wel toen er lessen in een tent werden gegeven. Ook daar waren vlakken in aangebracht, maar toch kwam het wel eens voor dat mensen toch te dicht bij elkaar gingen staan of elkaar een high five gaven. "We proberen dat zoveel mogelijk te beperken, maar het is wel eens lastig."

Feest

Dat de sportscholen weer open mogen is mooi, maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost, zegt De Visscher. "Was het maar zo'n feest. We verliezen elke maand wel leden en dat hebben we niet kunnen aanvullen met nieuwe leden."

Omdat het zomer is, wordt dat nog wel even spannend. Meestal gaan mensen in het najaar weer volop sporten. Maar De Visscher heeft er vertrouwen in dat het wel weer zal aantrekken.

Luister naar je lijf

En weer volop mogen sporten is natuurlijk fijn, maar hoe voorkom je blessures als je een paar weken weinig of niks hebt gedaan. "Rustig beginnen", adviseert De Visscher. "Luister naar je eigen lijf, dat is het belangrijkste."