Cyriel Dessers definitief naar Racing Genk, vier miljoen voor Heracles Almelo

Daarmee komt een einde aan een kort en zeer succesvol sprookje van Cyriel Dessers bij Heracles. Met de deal komt een einde aan weken van onderhandelingen, met name over de transfersom. De club uit Almelo ontvangt dus miljoenen voor Dessers, die nauwelijks geld kostte toen hij van FC Utrecht werd overgenomen. Adrián Dalmau bewandelde, vorige zomer, de omgekeerde weg.



"Nu ben ik waar ik wil zijn"

Dessers was in topvorm en werd topscorer van de eredivisie in het afgebroken seizoen met vijftien doelpunten. Nu keert hij terug naar zijn geboortegrond. "Limburg is mijn thuis, hier ben ik geboren", zegt hij in een presentatievideo op de website van de Belgisch kampioen van 2019. "Ik droomde vroeger van Racing Genk, mijn ploeg. Nu ben ik klaar, nu ben ik waar ik wil zijn."



Gilissen

Technisch directeur Tim Gilissen gunt Dessers deze stap. "Cyriel is dit seizoen de absolute blikvanger geweest en is een zeer belangrijke waarde geweest voor het team. Wij vinden dat, op basis van zijn spel, zijn goals, zijn assists en bovenal zijn persoonlijkheid, Cyriel het heeft verdiend om nu de volgende stap te maken in zijn carrière", aldus Gilissen.

