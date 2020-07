Aangehouden man uit Goor moet voor tweede keer auto inleveren na dollemansrit

Een 36-jarige man uit Goor blijkt hardleers: voor de tweede keer in korte tijd is een auto van hem in beslag genomen. De man werd afgelopen nacht aangehouden, nadat hij een ravage had veroorzaakt bij een rotonde op de Goorseweg in Lochem.

Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol. Rond half één vannacht kreeg de politie een melding van een aanrijding, waarbij een auto dwars over een rotonde was gereden en enkele verkeersborden had geraakt. Het ging om een Mercedes, die met hoge snelheid over de Stationsweg reed richting de Goorseweg.

Doordat de auto dwars over de rotonde reed, verloor het voertuig meerdere onderdelen. Onder andere het kenteken. Bij een tuincentrum zagen agenten de man midden op de weg staan, samen met een hond. De politie kon hen ternauwernood ontwijken.

De man werd aangehouden, omdat hij levensgevaarlijk op de weg stond, de plaats van het ongeval had verlaten, mogelijk onder invloed had gereden, een ingevorderd rijbewijs had én de agenten ook nog eens beledigde. De Mercedes werd in beslag genomen.



Het bleek het tweede voertuig dat in korte tijd van de man is afgenomen. Voor de overige feiten wordt een proces-verbaal opgemaakt. De hond raakte bij het ongeluk lichtgewond en is bij de woning van de verdachte overgedragen aan een aanwezige bewoner.