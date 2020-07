Vermeend drugsbendeleider Idris opnieuw vrijgesproken voor brandstichting in zijn grillroom

De vermeende drugsbendeleider Idris M. uit Zwolle is in hoger beroep wederom vrijgesproken voor brandstichting in zijn eigen grillroom aan de Oude Vismarkt. Het OM had acht jaar cel tegen hem geëist. In 2014 werd de brand gesticht, waarna een ontploffing volgde. De hele pui van de shoarmazaak vloog er destijds uit. Idris zit momenteel vast op verdenking van verschillende moordaanslagen in de stad.

Een medewerker van de grillroom is vandaag eveneens vrijgesproken. Volgens het OM had hij Idris geholpen bij de klus. Maar volgens het gerechtshof is er geen enkel objectief bewijsmiddel dat deze verdachten aan de brandstichting linkt.

Er zijn wel een jas en een zogenaamd scream-masker gevonden, met hun DNA-materiaal, op de mogelijke vluchtroute van de daders. Maar het is niet te zeggen of deze spullen gedragen zijn bij de brandstichting, oordeelt het gerechtshof.

Vrijspraak

De rechtbank sprak Idris en de medewerker eerder ook al vrij voor de ontploffing in de grillroom. Volgens de rechters was er 'ruimte' om aan te nemen dat twee anderen brand hadden gesticht. Het OM ging tegen het vonnis in hoger beroep.

Ontkenning

De twee verdachten zijn er al die tijd bij gebleven dat ze niets met de brandstichting te maken hebben. Ze zeggen dat ze een film aan het kijken waren. Het DNA-materiaal op de kleding en maskers verklaren ze door te zeggen dat ze misschien in een eerder stadium de spullen wel eens hebben aangeraakt. Ook wijzen ze naar een getuige, die zegt dat de gevonden kleding en maskers al vóór de brandstichting in haar tuin lagen.

Te weinig onderzoek

Volgens het Hof is er mogelijk te weinig onderzoek gedaan door de politie. Zo zijn er meer mensen aangedragen als mogelijke brandstichters, maar zijn die niet onderzocht. Zo is er door een getuige de naam genoemd van een dader, ene Danny. Verder is de vermeende chauffeur van de twee daders, Irakees R. met bijnaam 'De Bolle', niet gehoord. Datzelfde geldt voor twee andere mannen die in beeld waren bij de politie.

Liquidatiepogingen

Idris zit momenteel vast op verdenking van betrokkenheid bij twee liquidatiepogingen. Eentje in 2016 op twee Turkse broers, iets ten zuiden van Zwolle. Ook wordt hij samen met zijn broer Abas verdacht van het opdracht geven tot een andere moordaanslag, afgelopen oktober in de wijk Holtenbroek en het plegen van een lugubere ontvoering.