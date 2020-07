'Opamoord' Wierden: in hoger beroep zeven jaar cel en tbs geëist tegen kleinzoon

De achttienjarige kleinzoon, die eerder werd veroordeeld voor het doodsteken van zijn opa uit Wierden, heeft vandaag in hoger beroep zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen zich horen eisen. De jongeman werd in eerste aanleg volgens het jeugdstrafrecht tot twee jaar en jeugd-tbs veroordeeld, maar justitie ging hiertegen in beroep. Het OM vindt namelijk dat de kleinzoon volgens het volwassenenstrafrecht moet worden bestraft en kwam daarop vandaag met een aanzienlijk hogere eis dan het eerdere vonnis.

De kleinzoon was 17,5 jaar toen hij in de zomer van vorig jaar werd veroordeeld. De rechtbank achtte bewezen dat hij zijn opa, de lokaal bekende zakenman Herman Smit (71), met 38 messteken van het leven had beroofd.

Volwassenenstrafrecht

Hoewel de kleinzoon ten tijde van het misdrijf minderjarig was, had het Openbaar Ministerie de rechtbank gevraagd de jongeman volgens het volwassenenstrafrecht te straffen. Behalve dat de kleinzoon al bijna achttien was, voerde justitie twee andere argumenten aan: vanwege de ernst van het misdrijf, maar vooral ook omdat de verdachte gedurende het voorarrest een volwassen indruk maakte. Vervolgens werd zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

De rechtbank ging hier echter niet in mee, onder meer omdat de kleinzoon volgens psychologen niet toerekeningsvatbaar was. Uiteindelijk werd twee jaar cel en jeugd-tbs tegen de jongeman opgelegd, de maximale straf volgens het het jeugdstrafrecht.

Hoger beroep

Tijdens het hoger beroep vandaag ging het vooral opnieuw om de vraag of de kleinzoon volgens het volwassenenstrafrecht moet worden gestraft. Het OM vraagt de 'hogere rechter' dit nu alsnog te doen en kwam tot de eis van zeven jaar en tbs, net als in eerste aanleg.



De advocaat van de kleinzoon, Thijs Geerdink, vindt echter dat de kleinzoon volgens het jeugdstrafrecht moet worden veroordeeld. Niet alleen vanwege zijn leeftijd, maar ook omdat hij volgens psychologen verminderd toerekeningsvatbaar was.



De strafzaak werd overigens achter gesloten deuren behandeld.





Spraakmakend misdrijf

De 'opamoord' is een van de meest spraakmakende misdrijven in Overijssel van de afgelopen jaren. Onder meer vanwege de gruwelen: een schoonmaakster ontdekte het stoffelijk overschot van het slachtoffer. De opa had 38 snij- en steekwonden in hoofd, hals en over de rest van zijn lichaam.

Maar ook de achtergronden van het misdrijf springen nogal in het oog.

Motief

Onder meer het motief is opvallend. Gedurende het onderzoek door het rechercheteam Liberia bleek namelijk dat de ouders van de kleinzoon een financieel conflict hadden met het slachtoffer. Omdat opa zakelijk overhoop lag met zijn zoon had hij hem voor de rechter gesleept en eiste in een gerechtelijke procedure een half miljoen euro. Door opa te vermoorden, hoopte de kleinzoon dat de claim van tafel zou zijn en dat hij zo het financiële probleem voor zijn ouders op zou lossen.

Vergeefs vermoord

Later bleek dat de moord vergeefs was. De nabestaanden van opa hebben diens claim namelijk voortgezet. Deze civiele procedure loopt nog.

Opmerkelijke details

Hoewel de strafzaak achter gesloten deuren plaatshad, wist RTV Oost een aantal opmerkelijke details uit het strafdossier Liberia te melden.

'Incest-tactiek'

Zo bleek dat de jongeman vooraf met zijn ouders de tactiek had besproken dat hij opa voor de rechtbank van incest zou beschuldigen. Dit in een poging om voor strafvermindering in aanmerking te komen. Ook meldde hij aan zijn ouders nadrukkelijk dat hij opa in een opwelling van het leven had beroofd in plaats van volgens een vooropgezet plan. Op die manier hoopte hij er een lagere straf uit te slepen.



Afgeluisterd

De gesprekken werden echter afgeluisterd door justitie, zo berichtte RTV Oost.

De kleinzoon kreeg deze 'incest-tactiek' echter als een boemerang terug. De rechtbank nam deze valse beschuldigingen namelijk hoog op en sprak van een 'uitgekiende strategie'. De rechtbank oordeelde onder meer dat de kleinzoon zijn opa "na diens gruwelijke dood nog eens extra heeft belasterd door zijn opa nietsontziend te betichten van seksueel misbruik", aldus het vonnis.

Moord aangekondigd

Ook werd gaandeweg het rechercheonderzoek duidelijk dat de jongeman de moord vooraf bij zijn moeder en een goede vriend had aangekondigd. Nadat hij 's middags samen met zijn moeder het latere moordwapen had gekocht en later op de dag andere voorbereidingen had getroffen.



Opa 'vette bek' gegeven

Nadat hij eerst nog circa een half uur op een bankje bij de woonboerderij - aan de rand van Wierden - had gezeten om na te denken 'waar de fuck' hij mee bezig was, liep hij naar de boerderij. "Toen ben ik die kant op gelopen. Heb ik aangeklopt. Deed hij de deur open. Heb ik hem een vette bek gegeven en toen heb ik hem gestoken", zo verklaarde hij naderhand tijdens de rechercheverhoren.





Rol moeder

Uit het strafdossier Liberia blijkt overigens dat het rechercheteam nadrukkelijk heeft onderzocht in hoeverre de kleinzoon in zijn eentje heeft geopereerd. Daartoe zijn meerdere gesprekken tussen de kleinzoon en zijn moeder door justitie afgetapt.



Huisteckel Felix

Zo is onder meer het bizarre bericht onderzocht dat de moeder kort na de moord op Facebook plaatste. Daarin beschreef ze hoe de kleinzoon de huisteckel Felix van de dood had weten te redden door voor de hond te springen nadat die was aangereden door een auto. De kleinzoon zou daarbij besmeurd zijn geraakt met bloed. De dag erop werd het ontzielde lichaam ontdekt van opa, badend in het bloed. Nadat RTV Oost hierover berichtte, haalde de moeder het bericht meteen weer van Facebook.

'Geen opdracht gekregen'

Opvallend detail uit het vonnis is dat het Openbaar Ministerie de kleinzoon ten laste legde dat hij de moord mogelijk 'samen met een ander' heeft gepleegd. De rechtbank oordeelde hier later echter over dat uit niets is gebleken dat de kleinzoon opdracht had gekregen om zijn opa van het leven te beroven.