Alle basisscholen in Olst op één plek

Er is groen licht voor de bouw van een nieuw scholencluster, waarin de scholen voor Olst, Boskamp en Den Nul worden samengevoegd. De gemeenteraad van Olst-Wijhe stemde hier gisteravond mee in. De scholen komen in het gebied ten noorden van zorgcentrum Averbergen in Olst.

Naast basisonderwijs krijgen ook kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport er een plek. De bouw kost in totaal circa tien miljoen euro en wordt betaald door de gemeente en schoolbesturen. Het gebouw wordt energieneutraal. In het nieuwe scholencluster worden de zes huidige basisscholen uit Olst, Boskamp en Den Nul samengevoegd in twee scholen, één school van De Mare en één van Mijnplein.

'Impuls'

De bouw begint waarschijnlijk in 2022 en zal een jaar later afgerond zijn. Bij de behandeling van de begroting 2021, in november dit jaar, neemt de gemeenteraad nog een besluit over de financiële bijdrage van de gemeente.

"We zijn blij dat we nu ook echt kunnen gaan bouwen aan de nieuwe school. Dat geeft een impuls aan het proces dat tot nu toe alleen maar theoretisch leek. Het wordt nu echt! Dat zal motiveren", aldus Bart de Grunt, bestuurder van Mijnplein.

Zijn collega-bestuurder Marlous Siemelink van de Mare is ook blij. "We gaan dan naar een nieuwe manier van combineren van onderwijs, opvang en sport en spel. Door dit bij elkaar te brengen, zorgen we voor een doorlopende lijn in het dagelijkse leven van de kinderen."