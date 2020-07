PEC Zwolle haalt verloren zoon Jesper Drost op bij Heracles Almelo

PEC Zwolle heeft haar selectie versterkt met oudgediende Jesper Drost. De 27-jarige middenvelder, die zijn jeugdopleiding in de provinciehoofdstad genoot en de club in 2015 verliet, komt transfervrij over van Heracles Almelo en tekent in Zwolle voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar. Dat meldt De Stentor.

Drost stond sinds de zomer van 2018 op de loonlijst bij Heracles Almelo. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot 21 competitieduels, maar in de voorbereiding op zijn tweede jaargang raakte Drost zwaar geblesseerd aan zijn knie. Deze blessure van was van dusdanig zware aard, waardoor er een definitieve streep ging door zijn complete seizoen.

Daarvoor stond Drost onder contract bij FC Groningen, dat hem in 2015 overnam van PEC Zwolle. Dat avontuur mondde echter uit in een grote teleurstelling. Even leek een terugkeer naar PEC Zwolle in de maak, maar Drost vond zichzelf uiteindelijk terug in Almelo. Nu komt het alsnog tot een comeback bij 'zijn' PEC Zwolle, waar het kind van de club in 2003 neerstreek.