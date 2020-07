Eaton in Hengelo schrapt 300 arbeidsplaatsen

Met de reorganisatie verdwijnen 240 vaste arbeidsplaatsen en 60 flexibele arbeidsplaatsen. De afgelopen jaren is er vaker geschrapt in de arbeidsplaatsen, maar nooit zo fors als nu. Volgens het CNV is er een sociaal plan afgesproken voor het personeel dat moet vertrekken.

Eaton in Hengelo is onderdeel van het Amerikaanse Eaton, waar zo'n honderdduizend medewerkers werkzaam zijn. Eaton produceert in Hengelo schakelsystemen voor elektrische apparatuur en -distributie. In 2014 werkten er nog zo'n 950 mensen. Nu zouden dat er nog ruim 700 zijn.

Eaton heeft het de afgelopen jaren in Hengelo zwaar gehad. Het bedrijf heeft sinds 2010 volgens de jaarverslagen geen winst meer gemaakt. Het dieptepunt lag in de jaren 2014 - 2015, toen er in beide jaren 27 miljoen verlies werd geleden. Het laatste jaarverslag gaat over 2018, toen werd er een verlies gemaakt van 6,5 miljoen euro.