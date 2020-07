Burgemeester Enschede over seksuele intimidatie: "Dit is genoeg"

Seksuele intimidatie is al langer een probleem in Enschede, maar het onderwerp kwam weer hoog op de politieke agenda nadat de 19-jarige Myrthe van der Houwen een petitie opstartte. Gisteren overhandigde ze bijna 17.000 handtekeningen aan de Enschedese gemeenteraad.

Unaniem aangenomen

Een motie van VVD-raadslid Malkis Jajan werd unaniem aangenomen. Daarin wordt opgeroepen voor een stevige aanpak tegen seksuele intimidatie. Hoe die aanpak eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. De raad en het college gaan dat de komende tijd verder uitwerken. Jajan pleit voor lokagentes en een patseraanpak, maar daar voelden niet alle partijen wat voor.

Het is heel hardnekkig probleem, ook in onze stad Burgemeester Van Veldhuizen

Hardnekkig probleem

Ook burgemeester Van Veldhuizen vindt dat het afgelopen moet zijn met de seksuele intimidatie in de stad. "Dit is niet acceptabel. Het is een heel hardnekkig probleem, ook in onze stad." Verwijzend naar de petitie van de 19-jarige Myrthe, zei Van Veldhuizen: "Misschien is het wel nieuw dat jonge vrouwen het lef hebben om daar tegen op te staan."

Hij vervolgde: "Alle mannen hebben vrouwen in hun leven. Ik ook en die hebben ook dit verhaal. Het is allemaal heel herkenbaar. Het lef too speak up en too speak out, dat is nieuw. Het is een fantastische kans, voor u als raad, om daar naast te gaan staan."

'Goed signaal'

Malkis Jajan is blij dat zijn motie unaniem is aangenomen door de raad. "Seksuele intimidatie is een groot probleem. Het is een goed signaal dat de hele raad onze motie heeft gesteund om het aan te pakken. Inclusief alle genoemde maatregelen."

De 19-jarige Myrthe overhandigde de handtekeningen gisteren aan de Enschedese raad: