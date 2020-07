Man steelt donatiekistje voor zeldzame kinderziekte uit café Deventer: "Wat een held ben je dan"

'Asociaal' is een understatement, maar dat is wat Tess Huberts vindt van de man die maandagavond een donatiekistje uit café Persee in Deventer stal. De giften waren bestemd voor de stichting Beat Batten, die geld inzamelt voor kinderen met de zeldzame stofwisselingsziekte Batten. Het nichtje van Huberts lijdt aan die ziekte.

Tess Huberts, dochter van café-eigenaar Hans Huberts, had het kistje op de bar geplaatst. "Die staat er sinds wij weer open zijn", vertelt ze. "Elke gast kon daar vrijwillig een gift in doen."

Op de foto's die de familie op de Facebookpagina van het café geplaatst heeft, is te zien dat het boxje al behoorlijk vol zat. En dat zag de man die het café maandagavond betrad vermoedelijk ook.

'Wat een held'

Nee, benadrukt Huberts, het gaat niet om een stamgast. "Het is voor ons een onbekende man", vertelt ze. En getuige de zoekende blik op de camerabeelden, was hij sowieso al op jacht naar iets om 'mee te nemen'. De donatiebox was waarschijnlijk een makkelijke prooi.

Huberts baalt er stevig van. Ze is door de ziekte van haar nichtje erg betrokken bij de stichting Beat Batten. "Wat een held ben je dan", schrijft ze op Facebook. "Maar deze meneer had het geld uit de donatiebox blijkbaar harder nodig dan kinderen die vechten tegen kinderdementie."

Beelden op Facebook

De familie heeft vanochtend aangifte gedaan bij de politie en daar de camerabeelden ingeleverd. Dat diezelfde beelden nu ook op Facebook staan, heeft twee redenen.

"We hopen natuurlijk de dader te vinden", verklaart Huberts, "maar we willen onze gasten er ook op wijzen dat hun donatie gestolen is en ze vragen om iets over te maken via de website van Beat Batten."

Vastschroeven

Hoop op een goede afloop heeft Huberts niet. "Nee, ik denk niet dat die man nog gepakt wordt", antwoordt ze desgevraagd. "Maar morgen komt de politie op bezoek en dan horen we meer."

Een nieuwe donatiebox zal snel worden neergezet. "Maar dit keer schroeven we 'm maar vast aan de bar."