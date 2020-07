Dode baby Haaksbergen: moeder begin augustus eerste keer voor rechtbank

De dertigjarige moeder uit Haaksbergen, die er door justitie van wordt verdacht dat ze betrokken was bij de dood van haar baby, moet zich begin augustus een eerste keer in het openbaar voor de rechtbank verantwoorden. Tot aan die tijd blijft ze in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de Almelose rechtbank vanmiddag bepaald.

De moeder zit nu al sinds de paasdagen vast. Nadat haar voorarrest eerder al met zestig dagen werd verlengd, zijn de verdenkingen dusdanig ernstig dat dit vandaag met nog eens dertig dagen is verlengd.



Pro-formazitting

Dat houdt in dat ze tot aan een eerste rechtszaak, begin augustus, vast blijft zitten. Het gaat dan overigens om een zogenoemde pro-formazitting. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld.



De zaak kwam aan het rollen nadat de vrouw en haar partner zich in de nacht voor eerste paasdag met hun dode kind in het ziekenhuis van Enschede meldden. Dat gebeurde onder zulke verdachte omstandigheden dat artsen de politie alarmeerden.

Aangehouden

Nadat de moeder en vader tegenover de politie verklaringen hadden afgelegd, bleven ze aanvankelijk op vrije voeten. Maar de moeder werd in de loop van de week alsnog aangehouden.

In eerste instantie was ook de vader in beeld bij justitie, maar hij geldt niet langer als verdachte in deze zaak. Hij was overigens niet bij de bevalling aanwezig. Toen hij die nacht thuiskwam, trof hij zijn vriendin met het kind aan, waarop beiden in de auto stapten en naar het ziekenhuis reden.

Zoekteam Defensie

Omdat de baby thuis aan de Jan Vermeerstraat was overleden, werd dit pand en de naaste omgeving dagenlang minutieus onderzocht op sporen. In een later stadium gebeurde dit ook nog eens door een gespecialiseerd team van Defensie, dat met radarapparatuur dwars door muren en metersdiep in de bodem kan kijken.

Daarbij kunnen onder meer 'verstoringen' in de bodem worden vastgesteld. Ook werd er met prikstokken en honden rond de woning gezocht.

Justitie wilde hierover slechts kwijt dat deze zoekacties nodig waren in het kader van 'waarheidsvinding'.

Los van de zoekacties is er overigens ook een video-reconstructie gemaakt hoe die bewuste nacht eruit moet hebben gezien. Daarbij was de moeder aanwezig om aanwijzingen te kunnen geven voor deze reconstructie.





Eerder bevallen

Bekend is dat de moeder ook al eerder was bevallen van een kind dat heel kort heeft geleefd. De politie wil niet kwijt of dit eerdere sterfgeval opnieuw wordt onderzocht.

De vrouw zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Ook bij de eerdere bevalling zou ze dat niet hebben geweten, zo vertelde ze in haar kennissenkring. Daarvoor zou een medische oorzaak zijn.

Huis leeggehaald

Intussen is de woning aan de Vermeerstraat, waar het stel nog maar enkele jaren woonde, vrijgegeven door justitie. Vrienden of familie hebben de inventaris in een vrachtwagen geladen en afgevoerd.