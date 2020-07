Zorgvernieuwing: specialisten voeren eenvoudige operaties uit in de huisartsenpraktijk

Bij drie huisartsenpraktijken in Twente verrichten medisch specialisten sinds enige tijd kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van vetbulten of twijfelachtige moedervlekken. Een ingreep bij de huisarts gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt, wat wel het geval is als deze in een ziekenhuis zou worden verricht. Stichting Phizi wil met deze werkwijze wachtlijsten bij ziekenhuizen terugbrengen, zorgkosten verlagen en de zorg laagdrempeliger maken.

De gedachte achter het idee is eenvoudig: voor het verwijderen van bijvoorbeeld een moedervlek heb je geen dure operatiekamer nodig die ook geschikt is om een open hart operatie in uit te voeren. Alejandro Kruger van Phizi: "Op dit moment vinden de kleine chirurgische ingrepen plaats in huisartsenpraktijken in Almelo, Rijssen en Nijverdal. De eerste ervaringen zijn goed. Patiënten zijn tevreden en beoordelen de zorg op locatie met een 9,5."

"Iedereen moet wennen"

Phizi wil het aantal huisartsenpraktijken uitbreiden, maar gaat daarbij niet overhaast te werk. "We zijn gestart in november. We merken dat iedereen heel erg moet wennen aan de nieuwe manier van zorg verlenen. We zijn hiervoor in de regio Twente een samenwerking aangegaan met de Federatie Eerstelijnzorg Almelo (FEA) en zorgverzekeraar Menzis."

Coronacrisis

Momenteel is de invloed van de coronacrisis merkbaar, ziet Kruger. "We zien een flinke stijging van het aantal ingrepen. Mensen willen voor kleine ingrepen nu liever niet naar het ziekenhuis. Ze gaan liever naar de huisarts en dat is exact wat wij hen bieden. De huisarts blijft in alle gevallen de hoofdbehandelaar. Ook eventuele vervolgafspraken gaan via de huisarts, die in nauw contact staat met de specialist."

Matijn Meijs is dermatoloog en initiatiefnemer van Phizi. Hoewel het om eenvoudige chirurgische ingrepen gaat, kunnen deze niet door de huisarts gedaan worden. "Het gaat om patiënten die zijn doorverwezen naar het ziekenhuis. Dertig procent van de consulten die bij ons binnenkomen verwijzen we terug naar de huisarts met een goed advies. Maar zeventig procent heeft toch echt een specialist nodig, maar niet per se een specialistische zorgomgeving zoals een ziekenhuis."

Kennisoverdracht

Een ander voordeel van de nieuwe werkwijze is volgens Meijs dat er kennisoverdracht plaats vindt tussen de huisarts en de specialist. "De huisarts is bij het hele proces betrokken. De huisarts kan meekijken, kan meedoen. Specialist en huisarts kunnen veel van elkaar leren."

Waar we sinds een aantal maanden moeten wennen aan de anderhalve meter samenleving, maakt de anderhalvelijnszorg nu versneld zijn intrede. "Het verzorgingsgebied van de FEA is de eerste regio waarin we dit doen. Goede prestaties en dat patiënten en artsen tevreden zijn staat voorop. Uiteindelijk willen we dit landelijk gaan uitrollen. In Twente doet zorgverzekeraar Menzis mee, maar het is de bedoeling dat alle zorgverzekeraars zich bij deze vernieuwing in de zorg aansluiten."

Geen eigen risico

De ingreep door een specialist bij een huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van het eigen risico. Menzis heeft hiermee ingestemd. Meijs: "De zorgverzekeraar stimuleert dit graag omdat ze zien dat dit een manier is om patiënten uit het ziekenhuis te houden. Zorgverzekeraars willen patiënten graag hoogwaardige zorg leveren, maar dat hoeft niet altijd in een ziekenhuis te zijn."