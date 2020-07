Geen feesttent, maar de kerk voor toneelspel van basisschoolleerlingen Usselo

Even dreigde corona het jaarlijkse hoogtepunt van de leerlingen van de Molenbeekschool in Usselo te verstoren. Maar de Usselose leerkrachten bedachten samen met de scholieren een creatieve oplossing en het traditionele jaarlijkse toneelspel kan vanavond alsnog doorgaan. Niet zoals gebruikelijk in de feesttent, maar in de plaatselijke kerk.

Usselo, onder de rook van Enschede, heeft nog zo'n typisch schooltje dat in heel veel dorpen al is verdwenen. Verscholen in het groen, met in totaal slechts vijftig leerlingen.

De monumentale es aan de rand van het dorp en z'n karakteristieke molen vormen het decor voor de jaarlijkse school- en volksfeesten. Met het jaarlijkse toneelstuk in de grote feesttent als een van de hoogtepunten voor de lokale leerlingen en hun ouders. Komend weekeinde zou dat weer gebeuren.

Alternatief

Omdat corona naast het dorpsfeest ook al andere festiviteiten rond het einde van het schooljaar verstierde, gingen leerkrachten en leerlingen met elkaar rond de tafel. Sebile, juf van het 'onderbouwplein': "Traditie in ons dorp is dat de hele school optreedt. Waarbij de leerlingen van groep 8 een leidende rol hebben, alle andere groepen treden tussendoor op. Omdat we dit jaar geen dorpsfeest hebben en er dus ook geen feesttent is, hebben we gekeken naar een andere locatie. Waarbij vooral groep 8 druk is geweest om een alternatief te zoeken."



Met succes, want het is nu de plaatselijke protestantse kerk die uitkomst biedt.

Zodoende is er vanavond alsnog een voorstelling. Naam van het stuk: 'Groep 8 aan het werk'. "Het gaat erover dat een leerkracht ziek is geworden, dat er geen vervanging is en dat de leerlingen aan de slag moeten", vertelt juf Sebile.

Coronaproof

Nee, er is geen link met corona, vertelt ze. "Althans, inhoudelijk niet. Wel als het gaat om de uitvoering. Want uiteraard nemen we alle regels in acht. De toeschouwers moeten in de kerkbanken anderhalve meter afstand houden. Vandaar dat er slechts één ouder per gezin aanwezig kan zijn."

De ouders hebben echter een oplossing gevonden. "Ouders gaan de voorstelling live via Facebook uitzenden. Zodat de mensen die er niet bij kunnen zijn, het toneelstuk toch nog kunnen zien."

Ze zegt er trots op te zijn dat de leerlingen erin geslaagd zijn om ondanks corona de jaarlijkse opvoering alsnog door te kunnen laten gaan. "En een geluk bij een ongeluk: de akoestiek van de kerk blijkt juist fantastisch geschikt voor deze coronashow."