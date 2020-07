FC Twente komt op 'korte termijn' met nieuwe spelers

Wie is nog ongewis. In ieder geval is duidelijk dat er wel een streep kan door Ricardo van Rhijn. De vleugelverdediger wordt veelvuldig genoemd in diverse media. "Maar hij wordt het niet", weet Streuer te melden. "In Van Rhijn hebben we nooit belangstelling getoond."



Necid

Verder gaat hij niet op namen. Wel is duidelijk dat Tomas Necid één van de kandidaten voor de vacante spitspositie is, maar het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat hij ook de eerste keus is. "We hebben een hele lijst", geeft Streuer aan.



Kalmte

Maandag is de eerste training voor FC Twente, maar dan zal logischerwijs de selectie nog niet compleet zijn. "Er komt ook nog heel veel vrij hé, zeker bij de topclubs", besluit Streuer rustig.