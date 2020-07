Tv-kijker wil nier doneren aan ernstig zieke Enschedeër na uitzending Opstandelingen

Een kijker van het televisieprogramma Opstandelingen wil een nier doneren aan de ernstig zieke Enschedeër René Beunders. De man meldde zich enkele dagen na de aflevering over Enschede (vorige week donderdag, red.) bij de redactie van het BNNVARA-programma. In die aflevering kwam naar voren dat Beunders zichzelf dagelijks moet dialyseren in afwachting van een donornier. "Ik ben totaal overdonderd door dit goede bericht", reageert Beunders.

"Ik leef helemaal in een roes van alle mooie reacties die ik nog elke dag ontvang", vertelt Beunders. "Het voelt echt als een warme douche. En nu dit bericht van de redactie. Geweldig! Dat was totaal niet het doel van mijn deelname aan Opstandelingen, maar ik ben deze donor uiteraard ontzettend dankbaar. Nu gaan we het nierdonatietraject in, ik hoop ontzettend op een match."

Zelf ook hulpbehoevend

Vorige week was in Opstandelingen te zien hoe presentatrice Sophie Hilbrand verslag deed uit Enschede. Daar volgde ze Beunders, die tegen de gemeente vecht voor een humaner beleid voor bijstandsgerechtigden.

In de uitzending werd duidelijk dat Beunders zelf ook erg hulpbehoevend is. Hij heeft zware hartproblemen, diabetes en zijn nieren hebben het begeven. De Enschedeër moet zichzelf dagelijks dialyseren in afwachting van een donornier. Die werd gisteren vanuit een onverwachte hoek aan hem aangeboden.

Mail aan redactie

De redactie van het programma ontving de volgende mail: "Ik heb zojuist Opstandelingen van afgelopen donderdag teruggekeken en met grote verwondering genoten van René Beunders. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb verleden jaar in een nierdonatietraject gezeten, die op het laatste moment kwam te vervallen wegens antistoffen die de ontvangster had aangemaakt. Ik wil nog steeds graag een medelander helpen door mijn nier af te staan en omdat René nierpatiënt is, zou ik graag met hem in contact komen of ik voor hem een match ben. Ik hoop snel op respons."

Uiteraard weet Beunders niet of het een match zal worden. "Hoe dan ook biedt dit aanbod mij grote voordelen. Als er geen match is, kom ik mogelijk in aanmerking voor het zogeheten cross-overtraject. We zullen het zien. Ik ben heel blij."