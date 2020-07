Hoofdrolspelers Zwolse drugsoorlog langer vast

Naast drugshandel, wordt één van de twee ook poging doodslag ten laste gelegd. Hij (Emin Y.) werd oktober vorig jaar zelf beschoten in de wijk Holtenbroek. Bij die schietpartij zou hij hebben teruggeschoten. In de onderzoeksperiode werd er nog vanuit gegaan dat het ook poging tot moord kon zijn, maar van voorbedachte rade is vooralsnog niets gebleken. Hij blijft nog zeker 45 dagen in hechtenis.

Wapenbezit

De andere verdachte (Emin Z.) werd opgepakt in de wijk Wipstrik. Bij zijn aanhouding heeft hij volgens de politie een vuurwapen van zich afgegooid. Dat wapenbezit staat (vooralsnog) niet op de aanklacht. De man werd samen met zijn broer in 2016 beschoten. Dat gebeurde iets ten zuiden van Zwolle. Hij blijft de komende twee weken nog vast voor onderzoek.

Ali24/7

Voor de aanslagen op bovenstaande mannen, in Holtenbroek (oktober 2019) en Zwolle-Zuid (2016), zitten een aantal verdachten al langer vast. Het gaat om vermeende leden van de concurrerende groep Ali24/7, die volgens het OM onder leiding staat van de twee broers Idris en Abas M.

Liquidatiepoging Stadshagen

Idris werd in Zwolle bij het grote publiek bekend, omdat hij afgelopen september in de kinderrijke buurt Stadshagen werd beschoten met tientallen kogels. Ook werd hij verdacht van het in brand steken van zijn eigen grillroom in 2014. De hele pui vloog er uit, door een ontploffing die op de brandstichting volgde. Vandaag werd hij voor die brandstichting vrijgesproken.