Teleurstelling en ergernis: provincie wil duurdere 'droomvariant' Knooppunt Raalte niet doorrekenen

Slechts het berekenen van de kosten zou al vertraging in de aanpak van het kruispunt opleveren. Bovendien kost het onderzoek veel geld. Verschillende mensen die aanwezig waren bij de bijeenkomst, spreken hun verbazing en ergernis uit.

'Andere variant'

"Ruk", vat een de aanwezigen de bijeenkomst van gisteren samen.

In maart van dit jaar werd bekend welke variant voor de aanpak van Knooppunt Raalte de provincie voor ogen had. De N348 zou verdiept worden en de N35 verhoogd. Meteen nadat die voorkeur bekend werd, roerde de gemeentelijke politiek zich: raadsleden wilden dat een andere variant voorkeur kreeg.

De droomvariant van veel mensen uit Raalte heet in de plannen 'variant 1'. Bij die variant wordt de N35 verlaagd en de N348 verhoogd. Nadeel: dit plan kost vermoedelijk vele miljoenen meer dan de uitwerking die de provincie voor ogen heeft. Het prijsverschil tussen beide varianten is, volgens schattingen, meer dan dertig miljoen euro.



'Ze willen het gewoon niet'

In de eerste gemeenteraadsvergadering die volgde, werd de wethouder opgeroepen om bij de provincie te vragen om toch de duurste variant door te laten rekenen. Daar voelde gedeputeerde Boerman weinig voor, bleek vrijwel meteen. En dat werd gisteren opnieuw duidelijk.

"Teleurstellend. Ze willen het gewoon niet. Er komen telkens nieuwe hobbels bij", vertelt een aanwezige.

'De bedragen blijven maar stijgen'

Een ander zegt: "Ik zat met verbazing te luisteren. De bedragen blijven maar stijgen."

Nog een andere aanwezige twijfelt aan het ambtelijk advies: "Ik heb het idee dat er naar de gedeputeerde toe geredeneerd wordt."

Ook bestaat er ergernis over de afwezigheid van gedeputeerde Boerman op de bijeenkomst. "Dit was al de zoveelste keer dat hij er niet was. Een kwartier voor de vergadering begon, zegde hij af."

Verschillende politici kondigen aan vragen te gaan stellen over de gang van zaken rond de planvorming van Knooppunt Raalte.

'Gezamenlijk een besluit nemen'

De gemeente Raalte en de provincie Overijssel laten in een gezamenlijke reactie weten dat ze gaan nadenken over hoe het nu verder moet. "Nu deze informatie bekend is, zal het college bekijken in hoeverre uitwerking van alternatief 1 wenselijk blijft of dat dit alternatief losgelaten wordt," reageert wethouder Wagenmans. "Uiteindelijk moeten de partners in het project (provincie, Rijkswaterstaat en gemeente) hierover gezamenlijk een besluit nemen."