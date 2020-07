Huis vermoorde Daan Mellée vrijgegeven, familie hoopt 'zo een beetje afscheid te kunnen nemen'

Politie en justitie hebben het huis in Enschede vrijgegeven waarin Daan Mellée is vermoord. Dat bevestigt de recherche aan RTV Oost. Ouders van de in 2018 vermoorde Enschedeër mochten vandaag als eerste het huis betreden.

"Overal waren nog sporen te zien van het politie-onderzoek", zegt vader Joop Mellée. "Op muren waren cirkels te zien en teksten die wij niet begrepen. De plek waar Daan gevonden is, was schoongemaakt."

Morgen is het precies twee jaar geleden dat Mellée werd omgebracht. Hij werd een dag later door een kennis van zijn vriendin gevonden op de bovenverdieping van het huis aan Het Oosterveld, hij bleek doodgeschoten.

Afscheid

Nabestaanden hebben het lichaam van Daan nooit kunnen zien. Het werd hen sterk afgeraden, omdat het lichaam zwaar verminkt was en al aan het ontbinden was.

"Daardoor hebben we eigenlijk nooit echt goed afscheid kunnen nemen van Daan", zei zijn vader Joop eerder in een podcast van RTV Oost over de moord." We hebben gelukkig kunnen regelen dat we als eerste het huis in kunnen, om op die manier nog een beetje afscheid te kunnen nemen. Dat is nog iets."

Onderzoek

In het huis is door de politie afgelopen jaren nog verschillende malen onderzoek gedaan. Op de deurpost prijken tal van verbroken politie-zegels. Nu het huis is vrijgegeven betekent het dat de politie er geen verder sporenonderzoek meer hoeft uit te voeren.

Voor de nabestaanden was het een emotioneel beladen bezoek. Moeder Yvonne: "Normaal gesproken als er iemand is overleden, ga je naar het huis om de spulletjes op te ruimen. Maar het huis is verzegeld en alle spulletjes liggen er nog gewoon. Zijn vieze onderbroeken, alles ligt er nog, bij wijze van spreken. Het is alsof de stekker er toen ineens is uitgetrokken... plop."

Vader Joop zag tegen de bezichtiging op: "Ik wist niet wat ik zou aantreffen. Dus ik ben er heel zakelijk in gegaan. We hebben kunnen doen wat we wilden."

Vriendin

Ook Daan's vriendin is nooit meer in het huis geweest. Zij krijgt morgen de kans om de woning in te gaan. De vrouw is verdachte in de zaak, maar zit niet vast. Naast haar, is er nog een tweede verdachte; een kameraad van Daan's vriendin.

Mellée had op de avond voordat hij omgebracht is, slaande ruzie gehad met zijn vriendin. Toen hij de volgende ochtend vroeg thuiskwam laaide de ruzie volgens omwonenden weer op. De vriendin heeft bij de politie gezegd dat ze Daan na de ruzie levend heeft achtergelaten in het huis.

Een ander scenario voor de moord is volgens de politie een uit de hand gelopen drugsdeal. Maar dat scenario wordt door familie en vrienden van Daan van de hand gewezen.

Podcast

Over de onopgeloste moord is vorige week de podcast 'Moord op het Oosterveld' verschenen. Die is beluisteren via podcast-apps of op de site van RTV Oost.