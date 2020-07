Europese Commissie: 'Banenverlies Vredestein Enschede komt niet door staatssteun Hongarije'

De directie van Apollo wil bijna de hele productie overhevelen naar Hongarije, waardoor er in Enschede 686 banen verdwijnen. Het is de vraag of de verhuizing wel mag, aangezien er sinds een paar jaar nieuwe spelregels zijn voor staatssteun in de EU.

Deze houden in dat een bedrijf voor twee jaar geen productie mag overhevelen als het staatssteun heeft gekregen. Uit onderzoek van Follow The Money blijkt nu dat vier dagen voordat de nieuwe regel zou ingaan, Hongarije even snel de staatssteun heeft goedgekeurd.

Honderd miljoen euro staatssteun

Europarlementariërs Berendsen (CDA) en Jongerius (PvdA) vroegen zich af of de Hongaarse staatssteun van bijna honderd miljoen euro, een aantal jaar geleden, de aanleiding was voor de voorgenomen verplaatsing. Volgens de vicevoorzitter van de EC is daarvan geen sprake.

Volgens haar zijn er ook geen EU-middelen gebruikt voor de financiering van de fabriek in de Hongaarse plaats Gyöngyöshalász. Gisteren bleek wel dat er vanuit Europa 180 miljoen is overgemaakt om een autosnelweg aan te leggen, waardoor de Hongaarse fabriek beter bereikbaar is.