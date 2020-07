Overijssel gaat in tegen landelijke trend: aantal zelfdodingen vorig jaar gestegen

Het aantal zelfdodingen in Overijssel is vorig jaar toegenomen ten opzichte van 2018. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vorig jaar 138 mensen in Overijssel een einde aan hun leven maakten. In 2018 waren er nog 114 zelfdodingen in de regio. Overijssel gaat daarmee in tegen de landelijke trend. Landelijk is juist sprake van een daling van het aantal zelfdodingen.

Behalve in Overijssel nam vorig jaar het aantal zelfdodingen ook toe in de provincies Zeeland, Drenthe, Groningen, Utrecht en Noord-Holland. In de grootstedelijke gebieden daalde het aantal zelfdodingen juist.

Relatief meer zelfdodingen in dunbevolkt gebied

Het CBS heeft een overzicht gemaakt van het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners om stedelijke gebieden beter te kunnen vergelijken met gebieden met minder inwoners. In dat overzicht staat Overijssel op de derde plaats. Per 100.000 inwoners waren er vorig jaar 11,9 zelfdodingen. In 2018 was dat cijfer nog 9,9 per 100.000 inwoners.

Dat cijfer ligt in dunner bevolkte gebieden lager dan in dichter bevolkte gebieden. De meeste zelfdodingen waren in Zeeland (15,1 per 100.000 inwoners) en Drenthe (12 per 100.000 inwoners).

Landelijke cijfers

Landelijk is er dus sprake van een dalende tendens. Vorig jaar maakten in Nederland 1811 mensen zelf een einde aan hun leven. Dat zijn 18 personen minder dan in 2018. Vorig jaar stapten 1232 mannen en 579 vrouwen uit het leven.

Meer zelfdodingen onder jongeren

Het valt op dat het aantal zelfdodingen onder jongeren tot twintig jaar vorig jaar met bijna een derde toenam. In 2018 maakten 51 jongeren een einde aan hun leven, in 2019 gebeurde dit 67 keer.

Heb jij zelf hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl