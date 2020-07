GGD Twente opent derde testlocatie voor corona in Almelo

GGD Twente opent een derde locatie voor het testen van inwoners met klachten passend bij COVID-19. Medio augustus wordt de locatie Edisonstraat 6 in Almelo toegevoegd aan de locaties in Enschede en Goor. De precieze ingangsdatum wordt later bepaald aan de hand van urgentie.

Tot die tijd kunnen inwoners van de regio Twente voor een coronatest uitsluitend terecht in Goor aan de Kooimaten 2 en in Enschede aan de Jaargetijdenweg 13. Voor de testlocaties geldt het drive-in principe. Met de auto rijd je door de drive-in en word je zonder uit te hoeven stappen getest. Een afspraak maken voor een test kan dagelijks van 8 tot 20 uur via het landelijk afsprakennummer 0800 1202.

In Enschede en Goor zijn sinds begin juni bijna 6000 testen afgenomen.

De test is om te kijken of er sprake is van een coronabesmetting.. Het heeft alleen zin om te testen als de persoon in kwestie klachten met symptonen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) van corona heeft. De test geeft niet aan of de persoon in het verleden het coronavirus heeft gehad.

Juist door iedereen met klachten te testen weet de GGD snel waar het virus eventueel weer oplaait, om het ook direct de kop in te kunnen drukken en zo te voorkomen dat er een tweede golf coronabesmettingen komt.

Voor meer informatie over het coronavirus en het testen kijk op www.ggdtwente.nl/coronatesten.