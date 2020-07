De Eindmusical | Afl. 1: Kennismaking met de hoofdrolspelers uit groep 8

Toen dit schooljaar begon, hadden de kinderen het vast al voor zich gezien: zwetend in een té warme en kleine aula vol spanning het podium op om nog één keer met je klasgenootjes te schitteren. Maar toen kwam begin dit kalenderjaar het coronavirus om de hoek kijken, waardoor die te kleine aula vol ouders helemaal geen optie is.

Onze hoofdrolspelers

Vier hoofdrolspelers worden in de driedelige serie gevolgd (Foto: RTV Oost)

In dat geval kun je het maar beter goed doen, dacht ook meester Martijn. Hij trok aan de bel bij de Zwolse Theaters om de eindmusical 'Jungle Beat' in Schouwburg Odeon te gaan opvoeren. Inderdaad, op een écht podium in een écht theater. Meester Martijn is direct onze eerste hoofdrolspeler in de serie. Want hoe houdt hij de musicalsterren (en toekomstige wereldsterren) in het gareel?

Ook voor Saeed is een mooie rol weggelegd in de musical. Hij koos ervoor om als jongen een vrouwenrol op zich te nemen. De mannenrollen waren hem niet groot genoeg, daardoor was de keuze makkelijk gemaakt. Dus pruik op, jurk aan, sieraden om en gaan met die banaan! Het is alleen de vraag of hij de druk van zo'n belangrijke rol wel aan kan...

"Wat kan ze zingen hè?", dat is de gedroomde kritiek van Esther. Al die aandacht, het kan haar niet gek genoeg. Daarom heeft zij de solo gegrepen (ze mag in haar eentje zingen!). Het is te hopen dat de spanning niet op de stembanden van ons nachtegaaltje slaat. Weet ze de juiste noten te raken of zingt ze alles met een trilstem?

Maar de échte hoofdrol is voor Xanne. Zij is namelijk de regisseur. Nee, niet van de musical, maar dat is haar rol. Onder haar bezielende begeleiding moet er een film worden opgenomen. Poeh, wat een verantwoordelijkheid. Als dat maar niet in de soep loopt...

Kijk hier aflevering 1!

Kijk snel hieronder de eerste van de drie afleveringen!