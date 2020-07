Minister Wiebes over massaontslag Vredestein: "Zeer vervelende situatie, maar niet aan mij"

Minister Wiebes van Economische Zaken wil niet inhoudelijk ingaan op de reorganisatie bij Vredestein die leidt tot een massaal ontslag van het personeel dat werkt op de vestiging in Enschede. "Het is aan het bedrijf om de afweging te maken." Wel zegt hij dat het kabinet, de provincie en Enschede zich inspannen om 'effecten van ontslagen' te beperken.

Uit de beantwoording van de vragen van CDA-kamerlid Palland uit Kampen blijkt dat Wiebes niet van plan is zich inhoudelijk te bemoeien met de situatie bij Vredestein. Hij heeft de afgelopen tijd gesproken met alle partijen - zowel eigenaar, directie als ondernemingsraad - en is op de hoogte dat de OR geen vertrouwen meer heeft in de directie. De minister wijst op het feit dat OR beroep in kan stellen bij de Ondernemingskamer als OR en directie er niet samen uitkomen.

Staatssteun Hongarije

Over mogelijke onregelmatigheden in de aankoop van matrijzen van de fabriek verwijst Wiebes naar de Hongaarse overheid; die zou eventueel een onderzoek moeten starten. Over de staatssteun van 95,7 miljoen euro aan de fabriek van Apollo Vredestein in Hongarije zegt Wiebes dat die is goedgekeurd door de Europese Commissie en dat die beoordeelde dat de 'interne markt' daarmee niet werd verstoord. Ook daarover zegt hij dat het aan de Europese Commissie of de Hongaarse overheid is om een eventueel onderzoek te starten.

Wiebes zegt achter de schermen intensief in contact te zijn met het bedrijf. Hij zegt zich in te spannen voor de werkgelegenheid: "Ik blijf de ontwikkelingen op de voet te volgen en mij, in lijn met de 'motie Omtzigt', binnen de bestaande juridische kaders maximaal inspannen voor zoveel mogelijk behoud van de werkgelegenheid in Enschede".