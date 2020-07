Agractie roept boeren op vanavond niet naar Den Haag te gaan

Agractie, een van de boerenactie-organisaties, roept haar achterban op om vanavond niet met de trekker naar Den Haag te gaan. Er gaan geluiden over het voeren van wilde acties, omdat in de Tweede Kamer vanavond het debat over de verplichte voermaatregel wordt gehouden.

De voermaatregel van minister Schouten zet kwaad bloed onder de boeren, omdat de minister van september tot januari de hoeveelheid eiwit in het krachtvoer voor melkvee wil begrenzen. Dat zou een positieve invloed hebben op de stikstofuitstoot. Maar boeren en veeartsen zeggen dat de maatregel te ver gaat, met zieke dieren tot gevolg.

De minister liet eerder zelf ook al weten de voermaatregel niet optimaal te vinden, maar dat dit wel de enige weg is om tot snelle stikstofreductie te komen zodat de bouw verder kan.

Wachten

Bart Kemp, bestuurder van Agractie, hoopt dat de politiek vanavond haar verantwoordelijkheid neemt en roept boeren op te wachten met protesten. "Ik heb goede hoop op de redelijkheid van de politieke partijen, maar als het Malieveld of het Binnenhof vanavond vol loopt met trekkers dan bereik je juist het tegenovergestelde. Ik roep dan ook iedereen op om niet te gaan. Stel dat de politiek wel meegaat in het voorstel van minister Schouten, dan gaan we morgen alsnog naar Den Haag, ja ook op de trekker. Maar ga nu nog niet."

Verwarring

De verwarring over de actie komt misschien wel door de eigen tweets van Agractie waarbij ze de bereidheid voor actie onder boeren probeerde te polsen.

Alternatief plan juridisch niet waterdicht

Het alternatieve voerplan dat de agrarische sector aandroeg is afgewezen door Schouten. De maatregelen kunnen niet voldoende geborgd worden en zijn dus juridisch niet waterdicht. Bovendien denkt Schouten dat de verplichte voermaatregel voor vier maanden niet zulke vergaande financiële gevolgen heeft zoals de sector verwacht.

De boeren zitten vooral in over de gezondheid van hun dieren. Er wordt op menig boerenerf al gekeken naar de hoeveelheid eiwit in het voer, juist om de stikstof uitstoot terug te dringen. De verplichting in het rantsoen baart de boer echter zorgen. "Als ik mijn dieren verplicht op rantsoen zet en ze worden ziek, dan overtreed ik een andere regel, namelijk die van het dierenwelzijn. Dit is een onwenselijke en onwerkbare situatie."

Farmers Defence Force

De actiegroep FDF, Farmers Defence Force, roept in een bericht via social media en via whats app juist wel op om nu al naar Den Haag te gaan. "Gas erop! We gaan decentraal georganiseerd om vast 'n kleine waarschuwing af te geven aan de heren politici voordat ze vannacht de hand opsteken op het verkeerde moment. Ga gerust vast eens door de straat rijden bij de Tweede Kamerleden in de buurt of kom met auto of trekker naar Den Haag. ALL4ONE" zo staat op facebook te lezen.