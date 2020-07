Staatssecretaris Keijzer: 'Affaire Keolis is zaak van provincies'

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken bemoeit zich niet de met affaire Keolis. Het is volgens haar in eerste instantie aan Overijssel, Gelderland en Flevoland en eventueel het openbaar ministerie als het om strafbare feiten gaat.

Keijzer laat dat weten naar aanleiding van Kamervragen naar aanleiding van de 'side-letters', die zijn verzwegen in de gewonnen aanbesteding van het busvervoer in de regio IJssel-Vecht. Ook laat de staatssecretaris weten dat het eventueel intrekken van de concessie een zaak van de provincies is. Daarnaast laat ze weten dat 'als het bericht juist is', de situatie 'verontrustend' is.

De affaire met de side-letters kwam eind mei in de openbaarheid onder druk van een publicatie van onderzoeksplatform Follow The Money. Al snel meldde Keolis zelf dat niet ging om side-letters bij de aanschaf van 259 bussen van de Chinese leverancier BYD, maar om 'verklaringen' bij de levering van buurtbussen en op het onderwerp circulariteit.

Geheim

Wat er precies aan de hand is, blijft geheim. Een meerderheid van Provinciale Staten van Overijssel heeft daar gisteren toe besloten. Dat op voorspraak van verantwoordelijk gedeputeerde Boerman, die de financiële consequenties belangrijker vindt dan de openbaarheid.

De PVV vindt dat onacceptabel. Statenlid Joeri Pool daarover: "De Overijsselse democratie staat langs de zijlijn. Keolis en het provinciaal bestuur worden uit de wind gehouden terwijl de Staten in het duister tasten."

Trein van Boerman

Overigens ligt Boerman al langere tijd onder vuur in het dossier Keolis. Augustus vorig jaar kreeg hij zijn naam op een trein van Keolis, terwijl op dat moment de gewraakte aanbesteding van de regio IJssel-Vecht nog liep. Hij kreeg daar de nodige kritiek op van de PVV en Forum voor Democratie.

Later dat jaar kwam er grote kritiek vanuit het Nederlandse industrieconcern VDL op het feit dat Keolis Chinese bussen had besteld, terwijl VDL ook elektrische bussen bouwt en nota bene voor veel werkgelegenheid zorgt in Overijssel.

In haar beantwoording laat staatssecretaris Keijzer weten dat Overijssel de concessie zou kunnen splitsen tussen 'busvervoer' en 'aanschaf van het busmateriaal'. De 'concessieverleners', in dit geval de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland, zouden dan zelf de bussen kunnen inkopen en daarmee meer 'sturingsmogelijkheden hebben op de herkomst van het materieel'.

College van Beroep

Komende dinsdag laten de Gedeputeerde Staten weten wat er gaat gebeuren met de concessie van Keolis. De kans lijkt groot dat het financiële belang van de provincie en het belang van de reiziger de doorslag zullen geven in het behoud van de concessie bij Keolis. In dat geval is de kans reëel dat inschrijvers die hebben verloren (Connexxion, Arriva en EBS) naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven gaan om bezwaar aan te tekenen.