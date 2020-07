Saymak baalt van afgelopen seizoen: "Alleen op papier was ik maar terug bij PEC Zwolle"

"Qua kwaliteit, maar ook fysiek was ik gewoon echt aan het struggelen, het hele seizoen lang", beseft Saymak. "Altijd kleine pijntjes, of een wedstrijdje niet en dan weer een wedstrijdje wel. Het was mentaal echt een zwaar seizoen voor mij."



Hij scoorde nog wel drie keer, onder meer in wedstrijden tegen Ajax en PSV. Maar hij wist zelden de negentig minuten vol te maken. Drie keer moest Saymak zelfs al in de eerste helft naar de kant, omdat hij weer eens geblesseerd was geraakt.

Geen goede voorbereiding

De oorzaak is bekend: door het gebrek aan een goede voorbereiding liep Saymak het hele seizoen achter de feiten aan. "Toen ik terugkwam was de competitie in Nederland al drie wedstrijden bezig. En in Turkije mocht ik vrijwel de hele voorbereiding niet meetrainen met de club. Dan moet je individueel trainen, maar dat is gewoon heel lastig."

"Ik moest er ook gelijk staan", vervolgt Saymak. "PEC heeft me gehaald, omdat ze wisten wat ik kon. Ze hadden hoge verwachtingen van me en dan wil je je gelijk laten zien en het verschil maken. Maar dat was moeilijker dan verwacht, omdat ik nog niet topfit was. Niet dat ik de kwaliteiten kwijt ben, maar ik had kleine pijntjes, zat niet lekker in mijn vel of was gewoon net niet fit genoeg om een bepaalde actie te maken."

Keihard trainen

En dat gaat hem geen tweede keer overkomen. "Ik ga tot aan de eerste competitiewedstrijd keihard trainen, ook voor mezelf. Veel trainingsuren maken, me goed laten verzorgen en behandelen", stelt Saymak. "Mijn doel voor dit jaar is om veel meer minuten te maken, maar ook fit te blijven. Dan weet ik honderd procent zeker dat ik het team weer kan helpen als vanouds."