Staatssecretaris Keijzer sluit MKB-deal met Overijssel: 400.000 euro voor familiebedrijven

Doel van de rijksbijdrage is om familiebedrijven te stimuleren zich te vernieuwen op gebied van duurzaamheid, digitalisering en robotisering. Ook is bedrijfsopvolging een thema. Naast de rijksbijdrage past de provincie hetzelfde bedrag bij, en zijn er bijdragen van onderwijs en brancheorganisaties.



Erkenning

Gedeputeerde Eddy van Hijum: "De rijkssteun is een enorme erkenning voor wat we de afgelopen jaren in Overijssel hebben ontwikkeld. 70% van de Overijsselse ondernemingen is een familiebedrijf. Het is de kurk waar de regionale economie op drijft. Voor de continuïteit is het belangrijk dat deze bedrijven inspelen op actuele maatschappelijke opgaven en technologische uitdagingen. De ervaring leert dat deze bedrijven daar soms wat hulp van buitenaf bij kunnen gebruiken. De afgelopen jaren hebben we dit kunnen doen bij een aantal bedrijven. Ik ben blij dat we dankzij deze mkb-deal de aanpak kunnen uitbreiden naar een grotere groep familiebedrijven."

MKB koesteren

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken: "Als overheden moeten we het mkb koesteren. Zeven van de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. En op hen gaan we de economie na corona weer opbouwen. De MKB-deals geven een extra zet aan lokale versterking van het mkb."