Bewoners Groot Driene zijn hangjongeren meer dan zat: "Ze willen hier de baas zijn"

"Ze kwamen echt overal vandaan op scootertjes en vlogen alle kanten op," zegt een wijkbewoner die anoniem zijn verhaal wil doen. Volgens hem riepen de jongeren elkaar via social media op om naar de Hengelose wijk te komen. Zeker honderd jongeren wilden met elkaar op de vuist. Er zou sprake zijn van messen en vuurwapens. Ze kwamen uit alle hoeken van Twente.

Een grote bek

De P.C. Hooftlaan is een brede laan met veel groen. Naast de basisschool en de gymzaal staan de pannakooi en de JOP. "Vroeger voetbalde jong en oud hier met elkaar", zegt een andere bewoner. "Maar de kleintjes worden weggestuurd door de ouderen die het daar voor het zeggen willen hebben, ze willen er de baas zijn om daar hun gebied van te maken." Wie er iets van zegt, kan een grote bek krijgen.

Naalden en condooms

Omdat ze bang zijn voor represailles doen de bewoners hun verhaal anoniem. Want volgens hem is er niet alleen sprake van overlast maar van criminaliteit. Vooral de drugshandel is hen een doorn in het oog. De conciërge van de basisschool is volgens een van hen 's morgens druk met het opruimen van de rotzooi. Er liggen naalden van drugsgebruikers, condooms en lege zakjes waar drugs in hebben gezeten.

Niet meer buiten spelen

De bewoners die wij spreken hebben de wijk in de laatste vijftien jaar zien afglijden. Volgens hen doet de gemeente en ook de politie niets. "Als je ze belt, zijn ze altijd te laat. Of ze blijven met hun luie reet in de auto zitten. Ja, zo pak je ze niet, zeg ik dan", zegt een van hen. Boos zijn ze, en ongerust. Een moeder vertelt dat ze haar kinderen niet meer op die plek buiten laat spelen.

"Haal de bosjes weg"

Na de rel op 12 juni ziet ze dat haar kinderen bij het minste of geringste in de stress schieten. "Ze raken in paniek, komen naar me toe rennen en de jongste zit de hele avond bij mij en durft niet meer in het eigen bed te slapen." Volgens de bewoners is de oplossing voor de problemen niet eens zo moeilijk: "Haal de bosjes rond de pannakooi weg en verwijder de JOP. Handhaaf!"

Coronatijd

Burgemeester Schelberg heeft veiligheid in zijn portefeuille. Volgens hem is de overlast in de wijk Groot Driene niet groter dan elders in zijn stad. Al erkent hij wel dat in de coronatijd de spanningen overal hoog op konden lopen. "Maar dat was overal, in alle steden."

Succesvolle stopgesprekken

Over de rellen op 12 juni is hij kort: "Ik kan me voorstellen dat de schrik bij de bewoners nog in de veren zit. Maar we hebben stopgesprekken met de jongeren gehad. De intensieve methode die de politie heeft toegepast, met de wijkagenten, heeft ook geholpen."



Dat de pannakooi voor problemen zorgt, herkent hij niet: "Het is vijftien jaar geleden dat we daar het laatst een melding van overlast van hebben gehad". Als mensen overlast ervaren, moeten ze vooral bellen. "Onze boa's zijn er dagelijks, de wijkagent is er altijd en jongerenwerkers zijn er actief aanwezig. Op basis van gerichte meldingen kunnen we een gerichte aanpak hebben."