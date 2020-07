De echte lintjes vandaag alsnog uitgereikt

In Zwolle reikte burgemeester Peter Snijders aan vijftien inwoners een lintje uit, waaronder vier ridders en één officier. De burgemeester mocht de versierselen niet zelf opspelden maar alleen uitreiken vanwege de RIVM richtlijnen. Vandaag werd deze taak overgenomen door een partner of naaste.

"De verrassing was er dan weliswaar af maar om elkaar vandaag weer te zien en te spreken was alsnog heel bijzonder", zegt Snijders. De burgemeester ziet veel verbinding in de stad. "Of het nu gaat om geloof, natuur of in de sportwereld. In al die mensen zie ik terug dat ze iets willen doen voor een ander", zegt Snijders.

Erkenning

Paul Renckens is zo iemand. Hij mocht vandaag de decoratie van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen voor verdiensten voor cultuur en muziek. "Ik zie deze onderscheiding mede als een erkenning voor alle organisaties waar ik vrijwilliger ben.

Jaap Sijmons werd Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor internationale diensten op het gebied van gezondheidsrecht en antroposofie. "Het is mooi dat iedereen een lintje kan krijgen, een waardering voor het vrijwilligerswerk op ieder niveau. Dat spreekt mij erg aan", zegt Sijmons.

"Eerst denk je: is dat nu nodig? Maar het is een mooi instituut met hart en ziel. Dat de maatschappij het waardeert en benadrukt dat mensen oog hebben voor de belangen voor anderen, dat maakt mij wel blij", zegt Sijmons.