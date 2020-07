Wat vind jij: Het is opmerkelijk dat de ene boa wel een coronaboete uitdeelt en de andere niet

Er blijken veel regionale verschillen te zijn in het uitdelen van coronaboetes. Waar boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar) in de ene gemeente wél handhaven, blijken in andere gemeentes nauwelijks boetes uitgedeeld te worden.

In Twente zijn sinds half maart 87 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels. De 87 boetes zijn in Twente uitgedeeld aan mensen die bijvoorbeeld met te veel personen in één auto zaten of te dicht op elkaar stonden. Op regionale schaal is het aantal van 87 boetes laag, want alleen al in Deventer zijn ruim 120 boetes uitgeschreven.



De verschillen zijn in andere delen van het land nog groter. Zo deelden de boa's in de gemeente Schiedam, in Zuid-Holland, van half maart tot half juni 639 boetes uit, terwijl er in de even grote buurgemeente Vlaardingen 57 boetes werden uitgeschreven.

Wat vind jij? Moeten boa's overal op dezelfde manier handhaven? Of is dit maatwerk en is niet iedere situatie hetzelfde? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties.