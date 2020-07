87 coronaboetes in Twente, officiële waarschuwing voor meerdere horecazaken

In Twente zijn sinds half maart 87 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels. Daarnaast hebben meerdere horecazaken in de regio al een officiële waarschuwing gekregen voor het onvoldoende naleven van de covid-maatregelen. De Veiligheidsregio Twente waarschuwt om niet te laks te worden, nu er nagenoeg geen besmettingen meer zijn. "Het virus is nog daadwerkelijk aanwezig."

Overijssel is sinds gisteren, 1 juli, uit de intelligente lockdown. Maar dat betekent niet dat alles weer kan, benadrukt de Veiligheidsregio Twente. "Zestien weken hebben we met zijn allen een offer gemaakt. Laten we dan nu de anderhalve meter en de andere maatregelen volhouden, want het virus is er nog", zegt Sander Schelburg, burgemeester van Hengelo en plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio.

De 87 boetes zijn in Twente uitgedeeld aan mensen die bijvoorbeeld met te veel personen in één auto zaten of te dicht op elkaar stonden. Op landelijke schaal is het aantal van 87 boetes laag, stelt de veiligheidsregio. Ter indicatie: alleen al in Deventer zijn ruim 120 boetes uitgeschreven.

Waarschuwingen voor horecazaken

Ook meerdere horecazaken in Twente zijn de afgelopen tijd op de vingers getikt, bijvoorbeeld vanwege gasten die te dicht op elkaar stonden. "We hanteren het principe: aanspreken, dan waarschuwen en dan beboeten", zegt Schelberg. Meerdere horecazaken staan op 'oranje'. "Dat betekent dat het eraan zit te komen dat ze worden beboet."

In Enschede en Almelo zijn volgens de veiligheidsregio zo'n drie á vier horecazaken per stad gewaarschuwd. "Met name in de nachtelijke uren merk je dat mensen zich slechter aan de regels houden", aldus Schelberg.

Met name in de nachtelijke uren merk je dat mensen zich slechter aan de regels houden Sander Schelberg

Evenementen onder voorwaarden

Sinds gisteren zijn evenementen ook weer toegestaan, hetzij onder strikte voorwaarden. "Markten, braderieën en kermissen, maar het valt nog niet mee", zegt Schelberg. "Ik heb begrepen dat landelijk in tachtig procent van de gevallen kermissen toch worden afgewezen. Hier in Twente gaan wij zeggen: we gaan kijken of het kan, en hoe het kan. Het glas moet wat ons betreft halfvol zijn."

Hoe gaat een coronaproof kermis er dan uitzien? Schelberg: "Je zou kunnen zeggen minder attracties, eenrichtingsverkeer of een kermis in de hekken zetten. Dat wil zeggen: het aantal mensen beperken."

Veel aanvragen voor evenementen zijn er volgens de veiligheidsregio nog niet binnengekomen. "Het loopt nog niet storm, omdat mensen ook beseffen dat heel veel evenementen zoals we ze kennen, gewoon echt niet kunnen."